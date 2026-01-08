Plenium Partners y Bankinter Investment entran en el sector de las residencias de estudiantes en Italia

Plenium Partners, grupo de inversión independiente español especializado en energía, transición energética, economía circular e infraestructuras sociales, y su socio Bankinter Investment SGEIC han anunciado su entrada en el sector de las residencias de estudiantes en Italia con la adquisición de un activo en Turín. Con esta inversión, Plenium Partners y Bankinter aspiran a consolidar su plataforma de residencias de estudiantes para el sur de Europa.

En concreto, se trata de una residencia de estudiantes situada en el entorno de la universidad de Turín, con capacidad para 331 camas. El activo cuenta con dos edificios, presta servicio desde septiembre de 2024 y dispone de zonas compartidas de estudio, cocina común espacios deportivos, zonas verdes y de descanso, así como lavandería. El edificio cuenta con la certificación LEED® Oro, que acredita que está equipado con envolvente de alto rendimiento, sistemas altamente eficientes, reducción en el consumo de agua y un ambiente interior de alta calidad. El complejo también incluye el Caffè Sospeso, abierto tanto a los estudiantes como a la comunidad local y Blossom Rooms, 21 habitaciones destinadas al alojamiento turístico de corta estancia.

La residencia está gestionada bajo la marca RELIFE, un operador socialmente responsable que, además de ofrecer un servicio de hostelería de alta calidad, tiene como objetivo crear una comunidad activa comprometida con el tercer sector.

Con esta operación, Plenium Partners y Bankinter Investment suman ya ocho proyectos bajo gestión, con más de 3.600 camas repartidas en residencias de estudiantes en España, Portugal y, ahora también, Italia.

Esta nueva incorporación a la cartera permite consolidar la plataforma de residencias de estudiantes para el sur de Europa impulsada por ambas firmas.