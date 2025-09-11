Premier inicia la comercialización de la primera promoción de viviendas de renta libre en Valdecarros

Premier España, promotora especializada en vivienda residencial filial española de la multinacional francesa Grupo Bassac, inicia la comercialización de Lyra, su primera promoción en el desarrollo urbanístico de Valdecarros.

Con este lanzamiento, Premier se convierte en la primera promotora inmobiliaria en vender viviendas de renta libre en este nuevo sector de Madrid, uno de los más ambiciosos y solicitados de la capital. Hasta la fecha solo cooperativas habían iniciado su actividad en la zona, lo que marca un hito en la evolución de este desarrollo urbanístico.

“Valdecarros es un importante proyecto de desarrollo urbanístico del sureste de Madrid, que está llamado a ser un pilar fundamental en el futuro inmobiliario de la ciudad, aportando miles de viviendas que aliviarán la demanda existente y crearán un nuevo ecosistema de barrios bien planificados y sostenibles”, destaca Vicenç Topas, director general de Premier España.

Lyra se ubica en la Etapa 1 del sector, junto al ya consolidado barrio del Ensanche de Vallecas y la estación de Metro La Gavia. Esta ubicación estratégica garantiza a los futuros residentes la conexión en transporte público, una buena accesibilidad en transporte privado y una amplia oferta de servicios ya en funcionamiento, como colegios, centros de salud, comercios y el Parque de La Gavia.

La promoción está compuesta por dos edificios, Lyra I y Lyra II, que suman un total de 67 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Residencial Lyra destaca por su apuesta por la sostenibilidad y el confort. El proyecto cuenta con calificación energética A en emisiones, gracias a un completo sistema de aerotermia, paneles fotovoltaicos y suelo radiante-refrescante, que garantizan un alto nivel de eficiencia energética y un ahorro significativo en los costes.

Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero. Además, los futuros propietarios podrán disfrutar de zonas comunes diseñadas para su bienestar: piscina, gimnasio, biciparking y área de juegos infantiles. El programa Libre Elección permite a los compradores personalizar los acabados de su futuro hogar, haciendo de cada vivienda un espacio único.