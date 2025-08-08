TM Grupo Inmobiliario entrega la primera fase de Lagoons Village

TM Grupo Inmobiliario, holding alicantino de referencia en el sector del turismo residencial, hotelero y vacacional y

especialista en la construcción y promoción de viviendas a lo largo de la costa

mediterránea y Caribe, ha comenzado a entregar las primeras viviendas de

“Laguna Rosa”, la primera fase de su emblemático proyecto “Lagoons Village by

TM”. Esta actuación marca un hito en el desarrollo urbano de Torrevieja y

consolida a TM como actor clave en su transformación.



Situado entre las lagunas de La Mata y la Laguna Rosa, el proyecto “Lagoons Village

by TM” contempla la construcción de 1.800 viviendas sobre una superficie de 264.000

m², con una inversión global estimada en 375 millones de euros. El futuro desarrollo

integrará apartamentos, bungalows y villas, además de zonas verdes, equipamientos

deportivos y nuevos accesos urbanos que contribuirán a la mejora del entorno.

“La entrega de Laguna Rosa representa mucho más que un hito constructivo para

nosotros. Demuestra nuestro compromiso a largo plazo con Torrevieja y con la

Comunidad Valenciana y nuestra apuesta por este territorio como uno de nuestros

pilares de crecimiento”, señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario. “En

TM construimos hogares que conectan con el estilo de vida mediterráneo, impulsando

comunidades sostenibles, abiertas y con identidad. Ese es el propósito que guía cada

uno de nuestros proyectos”, subraya.

Con estas entregas, TM reafirma su papel como uno de los principales impulsores

del turismo residencial en la Comunidad Valenciana y como una de las

promotoras más activas y reconocidas del litoral mediterráneo.