TM Tower: así será el rascacielos residencial más alto de Europa

TM Grupo Inmobiliario, holding alicantino de referencia en el sector del turismo residencial, hotelero y vacacional y especialista en la construcción y promoción de viviendas a lo largo de la costa mediterránea y Caribe, ha presentado oficialmente TM Tower, un proyecto único que marcará un antes y un después en la arquitectura residencial europea. Con 230 metros de altura y 64 plantas, se convertirá en el edificio residencial más alto de Europa.

Ubicado en la Playa de Poniente de Benidorm, TM Tower contará con 260 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, así como más de 10.000 m² de zonas comunes que redefinen el concepto de vida en altura: piscinas climatizadas,

gimnasio, sala de cine, áreas deportivas y un skybar en la planta 63 con observatorio astronómico, desarrollado en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

La construcción de este coloso ha supuesto al holding una inversión de 140 millones de euros y la generación de miles de empleos directos e indirectos, con un impacto directo en arquitectos, ingenierías, proveedores y oficios. Este proyecto se

integra en la fuerte apuesta de la compañía por Benidorm: “TM ha comprometido en Benidorm durante la última década una inversión de más de 400 millones de euros, transformando esta zona en un referente internacional y haciendo posible que

miles de familias disfruten de una nueva vida frente al mar”, señala Ángeles Serna, presidenta de TM Grupo Inmobiliario.

Las obras de TM Tower ya han comenzado y la entrega de viviendas está prevista para el último cuatrimestre de 2028. En los primeros días tras su lanzamiento, el interés mediático y comercial ha sido inmediato y por el momento, el 25 % de las

viviendas ya están reservadas, demostrando así que estamos ante uno de los proyectos más exclusivos y reconocidos de Europa en turismo residencial.