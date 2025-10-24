Abanca incorpora a Bernat Bou en Palma de Mallorca

Abanca Banca Privada continúa ampliando su equipo de agentes con la incorporación de Bernat Bou Domenech a su oficina de Palma de Mallorca. El nuevo fichaje procede de Banca March, entidad en la que ha desarrollado su carrera durante dos décadas, desempeñando durante los últimos ocho años el cargo de gestor senior en el centro de Banca Privada de Palma.

“Afronto este reto con gran entusiasmo y compromiso. Estoy convencido de que es la entidad indicada para ofrecer un asesoramiento financiero cercano y global. Eternamente agradecido a todas las personas de las que he podido aprender y compartir experiencias en estos 20 años”, expresó Bou tras anunciar su incorporación.

Con esta incorporación, Abanca sigue impulsando su red de agentes externos de banca privada, un modelo con el que busca fortalecer su presencia territorial y su atención personalizada a los clientes de alto patrimonio. En este contexto, la entidad también fichó recientemente a Rafael Planelles, procedente de Santander, como coordinador de la red de agentes, que ya suma 38 profesionales.

Foco de Abanca en los grandes patrimonios

De forma paralela, Abanca ha intensificado su apuesta por el segmento de grandes patrimonios (High Net Worth, HNW), dirigido a clientes con más de tres millones de euros en activos, un nicho que ya representa más del 40% de los saldos de banca privada, con 3.000 millones de euros bajo gestión.

Para liderar esta expansión, la entidad incorporó a José María Ferrer, ex responsable de Wealth y Banca Privada de Renta 4, como director del área de grandes patrimonios. Además, reforzó el equipo con Borja Alfonso del Cid, procedente de Crescenta, quien gestionará el negocio HNW en Madrid.

La ofensiva de fichajes también ha incluido a banqueros de reconocido prestigio como Pablo Temiño de Dios, Víctor Bustillo, Izaskun Azaldegui y Jorge Rocafort, consolidando así el objetivo de Abanca de posicionarse como referente en el asesoramiento patrimonial integral dentro del mercado español.