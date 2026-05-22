A&G incorpora a Alberto Sánchez Gil como nuevo banquero en Palma de Mallorca

La entidad de banca privada A&G ha anunciado la contratación de Alberto Sánchez Gil como nuevo banquero privado para su sucursal de Palma de Mallorca. Esta incorporación se inscribe dentro de la hoja de ruta de la firma para impulsar su presencia en las Islas Baleares y potenciar de manera específica su división de consultoría y gestión patrimonial.

Por su parte, Sánchez Gil aporta al grupo financiero una trayectoria de cerca de diez años en los segmentos de banca privada y administración de activos. Con anterioridad a su entrada en A&G, el profesional desempeñó su actividad durante más de ocho años en las filas de Banca March, entidad donde estuvo adscrito al departamento de Wealth Management y banca patrimonial dentro de la delegación mallorquina.

Su experiencia en el sector incluye asimismo su paso por Deutsche Bank, corporación en la que tomó parte activa en los procesos corporativos de implantación y adaptación operativa a la directiva comunitaria MiFID II, así como en la adecuación de productos de inversión según los perfiles de riesgo específicos de los clientes. El banquero inició su andadura laboral en la firma de asesoramiento Aspain 11, colaborando en departamentos de estructuración de carteras, elaboración de análisis macroeconómicos y seguimiento de fondos de inversión.

Juan Espel, director general comercial de A&G, ha valorado positivamente este movimiento estratégico, indicando que la organización mantiene su firme compromiso de incorporar a profesionales cualificados que compartan los valores éticos de la entidad, su metodología de asesoramiento de grandes fortunas y su enfoque enfocado a la preservación del patrimonio en el largo plazo.