Riquelme, dueño de Cox, logra en Andorra y Canadá el aval para las elecciones en el Real Madrid

La candidatura encabezada por el presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, quien comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia del club frente a Florentino Pérez, asegura tener cerrado el aval bancario que, entre otros requisitos, le permitirían formar parte de la carrera electoral. La candidatura de Riquelme no ha dado a conocer el nombre de los bancos que lo avalan, aunque todo apunta, tras negarle los avales la banca española, entre ellos Santander y BBVA, ha recurrido al canadiense Bank of Nova Scotia y al andorrano Andbank para ello.

Según pudo saber EFE, el presidente de esta compañía especializada en el desarrollo y promoción de soluciones energéticas y generación eléctrica en países de América, Europa, África y Oriente Medio, con presencia en México, Chile, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Portugal, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, tendría atados los 187,2 millones de euros de aval correspondientes al 15 % del presupuesto general de gastos del club.

Este, junto a otros como ser español o acumular una antigüedad mínima de 20 años como socio del Real Madrid, es uno de los requisitos indispensables para poder postularse como presidente del conjunto blanco.

Elecciones adelantadas

Las elecciones fueron convocadas de forma anticipada por el actual presidente, Florentino Pérez, el pasado 12 de mayo en rueda de prensa, a pesar de haber renovado su mandato en enero de 2025 y, por ende, extenderse hasta 2028.

Tras esto, la junta electoral, de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de los estatutos sociales del Real Madrid, acordó la convocatoria de elecciones a presidente y junta directiva, empezando por la presentación de candidaturas.

Este plazo finaliza mañana, sábado 23. Ya cuenta con Florentino Pérez como candidato y con Enrique Riquelme habiendo mostrado su intención de presentarse.

En un plazo máximo de 48 horas antes, como marcan las normas electorales del club, el presidente de Cox Energy se lo comunicó a la junta electoral del Real Madrid.

Tras esto, trabajan para presentar un proyecto para su admisión por dicha junta electoral, algo que harán, o denegarán, “al día siguiente al de presentación de cada candidatura”.

Riquelme tiene el aval bancario de 187 millones, pero la candidatura formal al Real Madrid no está registrada todavía

La candidatura formal no está registrada todavía por un Enrique Riquelme que, según pudo saber EFE, tiene atado el aval bancario necesario para postularse como potencial sustituto de Florentino Pérez.

Un paso importante, necesario, pero no definitivo. Así lo aseguró el propio Riquelme durante este viernes.

«Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano (de concurrir). Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes», declaró a los periodistas Riquelme, de 37 años, tras la junta general de su compañía, Cox, celebrada en Sevilla y la presentación de la nueva sede del grupo.

Desde que este jueves comunicó oficialmente a la Junta Electoral del club su intención de presentarse, en cumplimiento de «las nuevas reglas» y que «fue un momento importante», según el empresario, «no ha cambiado nada» y sigue «trabajando 24/7» para presentar «una candidatura innovadora» y que genere «una ilusión deportiva» para «los próximos años, pero que también tiene que dar resultado en el corto plazo».