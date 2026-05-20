Riquelme nombra a Moreno consejero ejecutivo de Cox y cesa a Fernández Ruiz relacionado con la trama Zapatero

Cox, la empresa de energías renovables controlada por Enrique Riquelme (65%) ha nombrado consejero ejecutivo de la sociedad a Ignacio Moreno Vicente que, además, continuará con sus funciones como consejero delegado de la compañía de energía y agua. Al mismo tiempo ha cesado al consejero Alejandro Fernández Ruiz y Miguel López de Foronda, ambos con pasado en Aldeasa, luna constructora relacionada con la trama del imputado expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Acciones relevantes de Cox registradas en la CNMV

Según ha explicado la empresa, Moreno ha sido nombrado por el plazo que resta hasta la junta general de accionistas que se celebre con posterioridad a la convocada para el próximo 22 de mayo, según ha apuntado el grupo que dirige Enrique Riquelme a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esto se ha llevado por el procedimiento de cooptación y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Moreno ha aceptado su cargo manifestando no estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición alguna.

Dimisión «irrevocable» de Alejandro Fernández Ruiz en Cox

Igualmente, la compañía ha informado de la dimisión «irrevocable» de Alejandro Fernández Ruiz, presentada por carta y con efecto inmediato, como miembro del consejo de administración de la sociedad.

Cox ha explicado que esto responde a que sus restantes actividades profesionales actuales le impiden tener la dedicación que ahora exige el cargo de consejero a raíz de la adquisición del capital social de Iberdrola México.

El consejo le ha agradecido su dedicación en el desempeño del cargo y su contribución a la sociedad.

Por otro lado, Cox ha nombrado a Román Ignacio Rodríguez, actual consejero independiente de la sociedad, miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como presidente de la misma, con efectos desde este momento.

Compra a Iberdrola

El pasado 24 de abril, Cox cerró la compra a Iberdrola de su negocio en México por 3.413 millones de euros (4.000 millones de dólares), tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

La transacción incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento, de los que 1.368 MW responden a centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW, activos eólicos y fotovoltaicos.

También incluye la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación, que Cox pretende poner en operación de acuerdo con sus planes de expansión en el país.

Dos semanas más tarde, la empresa de energía y agua completó, con una sobresuscripción por encima de cinco veces, una emisión de 2.000 millones de euros en el mercado estadounidense para refinanciar parte del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado en la operación de adquisición de Iberdrola México