Zapatero, Sánchez y Montero durante un acto en las elecciones andaluzas que se saldaron con el pero resultado histórico del PSOE en su feudo socialista.

Sánchez ensalza la figura del imputado Zapatero contra el demoledor auto del juez Calama

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado todo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras reivindicar su presunción de inocencia, y ha garantizado ante las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha pedido la dimisión, que no adelantará elecciones. Sánchez, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, eso sí, siempre y cuando le han perjudicado, como los casos de su esposa, hermano, Ábalos, Cerdán, Koldo… pone la inocencia por encima de la ‘limpieza’ de los jueces, pese al demoledor auto de imputación del expresidente socialista del juez Calama de la Audiencia Nacional.

«Al Gobierno se llega con votos, no con atajos», ha advertido Sánchez a Feijóo, que parece olvidar que perdió las elecciones generales de 2023 (121 diputados PSOE vs 137 del PP) y que llegó al poder gracias a los atajos, aunque pagando un gran peaje con cargo a todos los españoles, que tomó con la extrema izquierda de Bildu, Sumar, Podemos, Compromís, los independentistas de ERC y BNG, así como los de la derecha Junts y PNV, en el cara a cara que han mantenido en la sesión de control del Congreso, donde el presidente se ha referido por primera vez públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno ha defendido toda la colaboración con la justicia y todo el respeto a la presunción de inocencia.

Ha sido entonces cuando ha dejado claro su respaldo al expresidente: «Y todo mi apoyo al expresidente Zapatero».

El peor presidente de la historia económica de España

Sánchez ha recalcado que Zapatero no metió a los españoles en una guerra ilegal y no mintió ante el peor atentado terrorista de la historia de España (en referencia al 11M), pero si sacó beneficio en las elecciones generales de 2004, sino que extendió derechos y libertades, sacó al país de «una guerra ilegal» en Irak y acabó con ETA, aunque con la banda de asesinos, a los que ahora pone en libertad por su pacto con Bildu, en realidad acabaron las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

También cabe recordar que días antes de un atentado de ETA en Barajas el 30 de diciembre de 2026, donde murieron dos personas y otras 48 resultaron heridas, y que Zapatero calificó de «accidente», el expresidente del Gobierno expreso su confianza sobre las «negociaciones de paz» con la banda terrorista.

Sánchez ensalza al figura de Zapatero, que dejó a España sumida en la peor crisis económicas de sus historia con miles de trabajadores perdiendo su empleo y su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca

Tampoco ha recordado Sánchez que Zapatero dejo hundida a España en la peor crisis económica de la democracia, lo que llevó a miles de trabajadores a perder su empleo disparando la tasa de empleo por encima del 30%, con desahucios récords en vivienda por no poder hacer frente a sus hipotecas o con miles de empresas teniendo que cerrar por quiebra sus negocios, además de congelar las pensiones, los sueldos de los funcionarios y recortar el gasto del estado del bienestar, medidas todas ellas apoyadas por Sánchez desde su escaño en el Congreso de los Diputados

Por ello, se ha dirigido a Feijóo señalando que «lecciones de quienes tanto tienen que tapar y tantas vergüenzas que ocultar, ninguna».

En esa línea, le ha pedido que si quiere mirar a la corrupción, se mire él mismo en el espejo o recuerde fotos que tiene de su pasado. Sánchez sin embargo, tampoco su mujer, Begoña Gómez, recuerda las fotos con Aldama ni con otros implicados en los casos de corrupción del PSOE.

El presidente del Partido Popular ha insistido en su petición de dimisión de Sánchez

«Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir», ha afirmado el líder del PP antes de sugerir a Sánchez que actúe «con la coherencia de las acusaciones gravísimas» que se conocieron en el auto, en lugar de seguir «manchando un día más» la Presidencia del Gobierno de España.

Feijóo Le ha acusado además de no haber llegado al poder «para limpiar nada», sino «para saquearlo todo, incluso la decencia».

Así, ha agregado, el lema del Gobierno de Sánchez es «el que pueda robar, que robe», un lema que han «aplicado tan a rajatabla» que «han robado hasta los que teóricamente estaban retirados».

Feijóo ha iniciado su intervención preguntándole al presidente cómo Zapatero ejercía la influencia en su Gobierno y si ambos hablaban sobre ello directamente.

Además, le ha preguntado cuánto tiempo podrá aguantar sin negar también a Zapatero, como lo hizo con José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Feijóo ha dicho que España «está gobernada por corruptos» y por un Gobierno que «roba manos llenas» y él se va a encargar de cambiarlo cuando llegue a la Moncloa.

El juez sitúa a Zapatero como intermediario clave en la venta de petróleo en Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a la «influencia determinante» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con acceso a «personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», para la compraventa de petróleo en Venezuela.

Así lo refleja en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, el juez Calama, que ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra.

Una red de la que Zapatero era, según el juez, «núcleo decisor y estratégico» y que, además, utilizaba su «intervención directa» en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al ‘petcoke’ (o coque de petróleo, un residuo final del refino del petróleo que se usa como combustible de bajo coste), oro o compraventa de acciones o divisas.

En su auto, el juez llama la atención sobre la intervención de dos empresarios, Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, administradores de Inteligencia Prospectiva, sociedad que operaba como punto de entrada de fondos extranjeros a la red, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se distribuían a otras sociedades como Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center mediante contratos ficticios.

What The Fav, la empresa de las hijas de Zapatero

Análisis Relevante es propiedad de Julio Martínez, amigo de Zapatero; What The Fav, de sus hijas -registrada este martes-, y Gate Center tiene como presidente de su consejo asesor a Zapatero, según el juez.

En concreto, destaca la intermediación de los citados empresarios en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, que «excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil».

Así se desprende, señala el juez, de varias conversaciones halladas en el teléfono de Julio Martínez, amigo y considerado «lacayo» de Zapatero por los responsables de Plus Ultra, una aerolínea, que sin cumplir los requisitos fue rescatada por la Sepi con 53 millones de euros de dinero público tras la mediación del expresidente del Gobierno, con el visto bueno de José Luis Ábalos, María José Montero y Pedro Sánchez.

En concreto, unos mensajes en los que Domingo Arnaldo Amaro Chacón manifiesta a Julio Martínez Martínez que Phillippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading S.A., y «los chinos» están «listos para comprar barcos» y que está «listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo», en referencia a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que identifican como la persona que controlaba la asignación de los buques.

Compraventa de petróleo

De estos mensajes también se deduce que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores debían «canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada» y dirigirse a Zapatero mediante la preceptiva ‘letter of intent’ (carta de intenciones, en inglés).

En estos mensajes, los interlocutores incluso revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir al señalar que «necesitan información sobre qué producto se hace la carta de intención».

Los interlocutores, finalmente, remiten la carta en la que constan los datos de contacto de José Luis Rodríguez Zapatero y la dirección postal designada para su envío, lo que evidencia, según el juez, la «participación e influencia determinante» de Zapatero, que dispone de «acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política».

Zapatero y el Partido Comunista Chino

Además, otro de los mensajes -«debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino»- revela para el juez Calama «la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita transciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria».

El juez también hace referencia, en este sentido, a una carta de intenciones enviada por China International Cultuiral Technology Resources Group CO LTD, a la «Oficina del Presidente Zapatero», en concreto a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, con fecha del 30 de octubre de 2023.