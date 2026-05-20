Banco Santander se anticipa a la Ley de Movilidad Sostenible para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa

Banco Santander ha puesto en marcha una nueva propuesta de servicios para ayudar a las empresas que lo requieran a adaptarse a la nueva Ley de Movilidad Sostenible (9/2025, de 3 de diciembre) y cuyo plazo de cumplimiento vence el 5 de diciembre de 2026. La norma obligará a centenares de compañías en España a implantar planes de movilidad al trabajo.

La Ley afecta a las empresas con más de 200 empleados o más de 100 por turno en un mismo centro de trabajo. Desde Santander estiman que la nueva normativa podría afectar a más de mil empresas clientes. Éstas deberán tener definidas en plazo las medidas que favorecerán una movilidad más sostenible para sus trabajadores, como el uso de transporte compartido o colectivo, medidas de teletrabajo la priorización de vehículos de bajo impacto ambiental, la electrificación de flotas o la instalación de puntos de recarga, entre otras.

La propuesta integral de Santander

La propuesta de Santander contempla un abanico integral de servicios para cubrir todas las posibles necesidades y se ha diseñado con la colaboración de otros partners como Valora para la fase de asesoramiento y diseño del plan. El objetivo es que las empresas puedan elaborar, negociar e implementar sus planes de movilidad de forma completa. El plan incluye desde el diagnóstico inicial, asesoramiento y definición de medidas, hasta la tramitación de ayudas públicas y la financiación de inversiones y costes operativos asociados.

“Las empresas van a tener que adaptarse a una nueva obligación regulatoria, pero también les dará la oportunidad de mejorar su eficiencia, ser más competitivas y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad”, señala Pablo Alonso, responsable de finanzas sostenibles de Santander España. “Nuestro objetivo es acompañarlas en todo el proceso, facilitando tanto el diseño del plan como su ejecución”.

La normativa alcanza también a determinadas instituciones y entidades públicas, incluidas universidades, hospitales, consorcios, organismos públicos, siempre que superen los umbrales previstos por la misma.

La nueva propuesta de Santander supone un paso más en su objetivo de acompañar a las empresas en la transición hacia modelos más sostenibles, integrando asesoramiento estratégico y soluciones financieras que les ayuden a ganar competitividad más allá de las exigencias regulatorias.