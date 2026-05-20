Especial SIMA 2026 en Radio Intereconomía

SIMA 2026 vuelve un año más a reunir a los principales actores del sector inmobiliario internacional en un entorno único donde convergen inversión, innovación y desarrollo del mercado living. Del 20 al 22 de mayo, IFEMA acoge este evento en el que van a participar más de 200 ponentes nacionales e internacionales y la participación de 35 países, algo que refleja la creciente internacionalización del mercado living. Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Asia, África y Oceanía estarán representadas en una edición que refuerza el papel de Madrid como hub global del sector residencial.

Además, SIMA ha reforzado su dimensión internacional con la creación de un Comité Asesor Internacional, formado por expertos de referencia mundial. Este comité impulsa la innovación, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas alianzas estratégicas para afrontar el reto global de construir más y mejor vivienda y desarrollar nuevos modelos de living.

Para dar voz a todos los actores del escenario inmobiliario, Radio Intereconomía se traslada a la Feria de Madrid con una programación especial desde SIMA 2026 para ofrecer análisis, entrevistas y seguimiento en directo de las tendencias que marcarán el futuro del mercado inmobiliario global.

En esta jornada inaugural han pasado por nuestros micrófonos Gabriel Sánchez, director general de negocio de Neinor Homes; Javier de La Iglesia Nieto, gerente de Los Cerros; María Andreu Plou, chief commercial and institutional officer de Finaer; Javier Braza Delgado, fundador y CEO de Lagoom Living y Felipe Moreno, director de negocio de CLERHP-Larimar City.