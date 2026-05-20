Salvador Illa, presidente de Cataluña, y Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. Al socialista catalán se la van las empresas, mientras que le llegan a la popular madrileña.

Madrid, 33 nuevos traslados de empresas hasta marzo, frente a los 50 menos de Cataluña

Madrid, comunidad presidida y gobernada con mayoría por la popular Isabel Díaz Ayuso, es la región a la que más empresas se trasladaron en términos netos en el primer trimestre del año, con un saldo positivo de 33 compañías, mientras que Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa con permiso de los independentista de ERC y Junts y los minoritarios partidos de extrema izquierda, presentó el mayor saldo negativo, cerrando el periodo con 50 firmas menos.

Según los datos proporcionados este miércoles por la firma Informa D&B, en los tres primeros meses del año 1.353 empresas cambiaron su domicilio a otra comunidad, lo que supone un descenso del 3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Los cambios de domicilio experimentaron un importante crecimiento en 2017 como consecuencia del referéndum independentista, llegando hasta 6.276 en el acumulado de 2018, para pasar a descender pero manteniéndose por encima de los 5.000 en los últimos cinco años.

Madrid es la región a la que más empresas se trasladaron en el primer trimestre, mientras que Cataluña figura como la comunidad autónoma donde más compañías se marcharon

En el primer trimestre de 2026, aunque están por debajo de los tres años anteriores, se mantienen elevados en relación con la serie histórica.

Por detrás de Madrid, los mayores saldos positivos al término del trimestre se registraron en Baleares (25 más), País Vasco (22), Aragón (17), Galicia (14), Andalucía (12), Cantabria (8), Canarias (3), Comunidad Valenciana (3) y Melilla (1).

Al contrario, además de Cataluña, Murcia marcó un saldo negativo con 27 compañías menos, seguida por Castilla-La Mancha (24 menos), Castilla y León (11), Navarra (11), Asturias (8), La Rioja (4), Ceuta (2) y Extremadura (1).

La tasa de movilidad se queda en 1,02 traslados por cada 1.000 empresas.

De acuerdo con las ventas declaradas por las sociedades que se han mudado durante el primer trimestre de 2026, el País Vasco es la comunidad que más diferencia suma por estos cambios de domicilio, con un saldo positivo de 668 millones de euros, seguida por Cataluña (287 millones).

Madrid pierde, sin embargo, 563 millones de euros, seguida por Comunidad Valenciana, que resta 225 millones.

El traslado de Patentes Talgo SLU, desde Madrid al País Vasco, explica en buena medida el fuerte impacto registrado para ambas comunidades, indica el comunicado.