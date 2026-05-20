Los problemas del gas natural no se acabarán con la guerra, según el presidente de Naturgy

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha augurado este miércoles que el impacto que está teniendo la guerra en Oriente Medio sobre el suministro mundial de gas durará «más tiempo» que la propia duración de la guerra en sí, ya que este conflicto ha hecho disminuir la oferta de gas.

En su intervención en un foro económico en Madrid, Reynés ha recordado que el conflicto armado ha dejado «inoperativas» algunas instalaciones de un país importante para el suministro de gas como Catar, y que ello y los «problemas logísticos» de otros ofertantes de gas están «drenando» la oferta global.

Reynés ha asegurado que los propios mercados financieros «descuentan» que el impacto de este conflicto sobre el suministro de gas va a durar «más tiempo», y ha añadido que ya se están empezado a ver consecuencias de ello, como la sustitución en algunos casos del suministro de gas por el carbón, que es una fuente de energía «más contaminante».

Los mercados están descontando «escasez de gas», señala el presidente de Naturgy

Los mercados están descontando «escasez de gas», ha subrayado Reynés, que ha insistido en que habrá «distorsiones» hasta que la oferta se adecue a la demanda, ya que parte del gas que iba a unas cuencas ahora se dirige a otras.

Asimismo, ha recordado que Naturgy no tiene exposición directa a este conflicto, ya que sus fuentes de suministro de gas no provienen de Oriente Medio, sino de países como Argelia, gracias al gasoducto Medgaz, que une ese país con la costa almeriense.

En esta línea, ha reivindicado avanzar en la generación de gases renovables en España, como el biometano, que se puede «sintetizar» con los propios recursos que tiene España, ha recordado.

Preguntado por qué le pediría al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en caso de que llegue a presidir el Gobierno, Reynés ha dicho que le solicitaría, al igual que a cualquier persona que ejerza este cargo, que haya «instituciones fuertes», que motive a la gente joven, y un «posicionamiento internacional» por parte de España, en el sentido de que el país siempre tenga una visión global y no autárquica.