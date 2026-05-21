Iberdrola firma un nuevo acuerdo de suministro eléctrico a largo plazo en Estados Unidos

Iberdrola ha comunicado este miércoles la firma de un nuevo acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con Puget Sound Energy (PSE) en el estado de Washington (Estados Unidos) a través de su filial en el país norteamericano, Avangrid.

Según ha comunicado la empresa, el contrato refuerza la colaboración entre ambas compañías en el noroeste del país y garantiza el suministro de energía limpia procedente del parque eólico Big Horn I, situado en el condado de Klickitat.

Una instalación que genera electricidad suficiente para abastecer a cerca de 70.000 hogares al año.

En el marco de este acuerdo, Avangrid modernizará componentes clave de Big Horn I, que lleva en operación desde 2006, para alargar su vida útil e incrementar su rendimiento y garantizar su funcionamiento durante las próximas dos décadas mediante un proceso de repotenciación .

Este acuerdo refuerza el compromiso de Iberdrola con el desarrollo y la modernización de instalaciones de generación en los Estados Unidos, así como con soluciones a largo plazo que aporten estabilidad al sistema eléctrico y respondan al crecimiento de la demanda

Por otra parte, Avangrid y PSE han firmado previamente otros tres acuerdos para proyectos en la región del noroeste del Pacífico, con más de 600 megavatios (MW) de capacidad conjunta.

Asimismo, Iberdrola apunta que este acuerdo refuerza el compromiso de la empresa con el desarrollo y la modernización de instalaciones de generación en Estados Unidos, así como con soluciones a largo plazo que aporten estabilidad al sistema eléctrico y respondan al crecimiento de la demanda.