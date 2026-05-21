Más 100 entidades cierran filas contra el cierre de Almaraz

Representantes institucionales, empresariales y sociales de Extremadura y otros puntos del país han escenificado este jueves en la localidad cacereña de Almaraz un «frente común» en defensa de la continuidad de la central nuclear y de la revisión del calendario de cierre previsto para la planta.

Convocados por la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, responsables de parte de las 101 entidades adheridas han participado en un acto con el que se ha renovado la denominada ‘Alianza por Almaraz’, impulsada para reclamar la permanencia de la central como infraestructura estratégica para Extremadura y para España.

Durante el encuentro, celebrado en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro de la planta, las organizaciones participantes han reclamado al Gobierno central una decisión favorable a la prórroga solicitada hasta 2030 y han pedido «visión de Estado» ante las consecuencias económicas, laborales y sociales que, a su juicio, tendría el cierre de la instalación.

La plataforma ha recordado que el calendario actual prevé el cierre de la Unidad I el 1 de noviembre de 2027 y de la Unidad II el 31 de octubre de 2028, mientras sigue pendiente el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la operación de la planta y la posterior decisión del Ejecutivo.

Gran asistencia al acto contra la pretensión del Gobierno de Sánchez de cerrar la central nuclear de Almaraz

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán; el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz; y el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez.

Durante su intervención, Fernando Sánchez ha criticado la falta de respuesta del Gobierno central a las peticiones de reunión trasladadas por la plataforma y ha asegurado que las instituciones europeas «sí han comprendido el impacto que tendría el cierre de la central para Extremadura».

Asimismo, ha alertado de la «preocupación» existente entre los trabajadores de la planta y las empresas auxiliares ante la posibilidad de que no se produzcan futuras recargas de combustible a partir de 2027, una actividad que genera alrededor de 1.200 empleos adicionales.

En el transcurso del acto, las entidades asistentes han firmado un manifiesto conjunto en el que muestran su rechazo al cierre de la central y reclaman al Ejecutivo que reconsidere el calendario previsto.

También han advertido de las consecuencias que tendría para el empleo, el PIB regional y la lucha contra la despoblación.

La plataforma ha recordado además que, desde su creación en enero de 2025, ya supera el centenar de adhesiones, «representando a más de dos millones de personas».

Asimismo, ha anunciado nuevas acciones, entre ellas el envío de cartas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, solicitando la continuidad de la central nuclear de Almaraz.