¿Perdonó Escrivá, actual gobernador del Banco de España, la deuda a la Seguridad Social de Plus Ultra?

El Partido Popular ha anunciado que citará a comparecer en la comisión SEPI del Senado a Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. La gran duda sobre el ahora máxima autoridad en la supervisión financiera de España si estando al frente del Ministerio se reunió con Zapatero y éste intermedió para eliminar la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social.

El papel de Escrivá en las deudas con la Seguridad Social

Entre los requisitos exigidos para acceder a los fondos públicos, con los que finalmente quedó agraciada Plus Ultra con 53 millones de euros, se encontraba hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

En su solicitud, Plus Ultra adjuntó dos certificados de estar al corriente en dichas obligaciones, uno de ellos firmado por el subdirector general adjunto de la TGSS, José Luis Encinas Prado, y otro por Belén Fruiters Casado, jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid.

Ambos aseguraban que la compañía «no tenía pendiente de ingresos, en agosto de 2020, ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social».

Deloitte desveló una deuda en 2021 de la aerolínea con la Seguridad Social de 451.954,79 euros que el propio organismo negaba en 2020

Sin embargo, un asesor externo de Deloitte contratado por la SEPI para examinar la situación de Plus Ultra constató en febrero de 2021 que la aerolínea le había facilitado documentación relativa a una deuda preexistente con la Seguridad Social cuyo importe era de 451.954,79 euros, según recoge el auto del juez.

En su auto, Calama recuerda que en septiembre de 2020 el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España, se reunió con Zapatero en la sede del Ministerio de Trabajo, «tal y como aparece» en un mensaje del director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El PP quiere llegar al fondo del asunto y el papel jugado por Escrivá, doble exministro de Sánchez premiado finalmente con el puesto de gobernador del Banco de España

«Lo sucedido el martes es de extrema gravedad política e institucional y esto no puede pasar sin respuesta y sin explicaciones», ha apuntado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en referencia a la imputación de Zapatero en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el préstamo público que recibió la aerolínea Plus Ultra.

García ha apuntado respecto a la posible comparecencia de Zapatero que el PP va a esperar a que se resuelva su citación judicial del 2 de junio y después decidirá si convoca de nuevo al expresidente del Gobierno o incluso también a sus dos hijas.