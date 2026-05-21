Illa insta a los catalanes a comprar coches eléctricos ‘hechos en casa’

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este jueves un nuevo paquete de ayudas de cinco millones de euros para fomentar la innovación de empresas de automoción y movilidad, y ha animado a los catalanes a comprar coches eléctricos «hechos en casa», es decir, fabricados en sus propia comunidad. Este posicionamiento va en contra de las críticas al boicot de productos catalanes en el resto de España y supone un claro posicionamiento de car institucional a favor de una marca en concreto, Seat y Cupra, aunque habría que decirle a Illa que muchos Cupra se fabrican en China, no en Cataluña, donde salen más barato producirlos.

Como no podía ser de otra forma, lo ha dicho en un acto celebrado en Casa Seat en Barcelona sobre el Plan España Auto 2030, un programa presentado por el Gobierno en diciembre de 2025 con 25 medidas para impulsar la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular.

«Desde Acció —la agencia de la Generalitat para la competitividad de la empresa catalana— ponemos también un paquete de ayudas de cinco millones de euros para ayudar al sector», ha dicho Illa.

Apuesta por la movilidad eléctrica del gobierno de Illa

El presidente del ejecutivo catalán también ha animado a los ciudadanos de Cataluña a comprarse un coche eléctrico que se haya fabricado aquí.

«Decir a los ciudadanos de Cataluña que si se compran un coche, que sea eléctrico, y que si es hecho en casa, mejor», ha señalado.

Illa ha avisado de que «quejarse» no lleva a ningún sitio y que conviene ver las oportunidades y ponerse a trabajar, que según él es lo que se hace con el Plan España Auto, el cual «complementa» otros planes que se han hecho desde Cataluña.

«Las dos grandes palancas que se tenían que conseguir, buen precio y puntos de recarga, se han activado en los últimos dos años, y los resultados se empiezan a ver», ha añadido, y reiterado el apoyo de la Generalitat a la apuesta del Gobierno en este plan para transformar la movilidad hacia «una movilidad eléctrica».

Por su parte, el secretario de Estado de Industria y Pyme, Jordi Garcia, ha hablado sobre la apuesta de firmas chinas para producir en España: «Bienvenida la inversión china, pero a nuestra manera, bien hecha», ha apuntado.

«Medidas concretas e impactos reales»

El consejero delegado de Seat & Cupra, Markus Haupt, ha dicho que España tiene una «oportunidad histórica» para liderar la electromovilidad europea y que el Cupra Raval, vehículo que empezará a producirse en Martorell (Barcelona) en las próximas semanas, «democratizará la electromovilidad».

En este sentido, ha dicho que para ello necesitan medidas como el Plan España Auto, que «refuerza» el sector del automóvil para que sea un pilar industrial, aunque «es necesario que se materialice en medidas concretas e impactos reales».

«El plan nos invita a seguir mirando hacia adelante con ambición confianza y determinación, tenemos todo lo necesario para ser los arquitectos de la movilidad del mañana: una base industrial, una red de proveedores, energía limpia y talento humano», ha remarcado Haupt.

El reto de la industria de componentes

El presidente del Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC), Josep Maria Vall, ha explicado, en una mesa redonda tras la presentación del plan, que «el punto más vulnerable» es la industria de componentes, ya que se encuentra en un proceso de transformación desde hace años y en este momento «se enfrenta a unos retos importantísimos».

«Dijimos, hace unos 8 años, que el 75 % de las empresas catalanas estaban en peligro de desaparecer, desgraciadamente han desaparecido empresas y desgraciadamente aún continuamos en ERTE y esto va a continuar porque estamos aún en este periodo y esto obligará a hacer más ERTE», ha dicho Vall.

Por su parte, el presidente de la patronal Anfac, Josep Maria Recasens, ha explicado que la tecnología y la reglamentación, sobre todo la Industrial Acceleration Act (IAA) que se está negociando en Bruselas, serán los dos elementos más importantes para el futuro de la industria.

«El cliente europeo ha hecho el clic, la autonomía de los vehículos actuales tiene más de 750 kilómetros, la infraestructura pública de recarga tiene un nivel suficiente para rebajar la ansiedad de los clientes, y tenemos tres productos en el mercado europeo por debajo de los 20.000 euros», ha destacado.