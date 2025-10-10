A&G refuerza su área inmobiliaria con el fichaje de Carmen Toribio

A&G Global Investors ha anunciado la incorporación de Carmen Toribio como directora de inversiones Real Estate, reforzando así su equipo de inversiones alternativas y consolidando su estrategia de expansión en el ámbito inmobiliario. Este nombramiento se enmarca en el plan de crecimiento del área, que el pasado julio firmó un acuerdo de inversión de 130 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para promover proyectos de vivienda asequible, turismo sostenible y regeneración urbana.

En las últimas semanas, la firma también ha sellado alianzas estratégicas con Grupo Marjal, para el desarrollo de proyectos de Senior Living, y con Homes by Gestilar, con el objetivo de impulsar la rehabilitación y puesta en valor del parque residencial existente.

Toribio se incorpora al equipo liderado por Jaime Trigo, responsable del área inmobiliaria de A&G, quien asumió el cargo hace un año para diseñar y ejecutar la estrategia de inversión Real Estate de la gestora.

Amplia experiencia en el sector antes de A&G

Con más de diez años de trayectoria profesional, Carmen Toribio ha desempeñado los últimos siete años en CBRE, donde formó parte del equipo de inversiones asesorando en operaciones de compra, venta y gestión de activos residenciales, comerciales y mixtos para inversores institucionales, fondos y family offices. Anteriormente, trabajó en el área de Valoraciones Internacionales de la misma firma, liderando evaluaciones de carteras y activos singulares para grandes entidades financieras.

Arquitecta de formación por la Universidad Politécnica de Madrid, Toribio ha ejercido como profesional en Studio Urquiola e Inglada-Arévalo Arquitectos Asociados. Además, cuenta con un Executive MBA por IESE Business School, lo que complementa su perfil técnico con una sólida visión financiera y estratégica.

Con esta incorporación, A&G refuerza su compromiso con la inversión inmobiliaria sostenible y de alto impacto social, alineando su crecimiento con los objetivos de desarrollo urbano y económico del mercado europeo.