A&G refuerza su banca privada en Madrid con dos fichajes de Banca March

La gestora A&G continúa impulsando su crecimiento en banca privada con la incorporación de Pedro Aza y José Luis Moreno de Barreda, ambos procedentes de Banca March. Los dos profesionales se integran en el equipo de Madrid, en línea con la estrategia de crecimiento orgánico y captación de talento senior de la firma.

Con estas incorporaciones, A&G supera ya los 100 banqueros privados en la capital, en un entorno marcado por la elevada competencia por perfiles especializados en el asesoramiento a grandes patrimonios.

Pedro Aza cuenta con más de 25 años de experiencia en banca privada, centrado en clientes de alto patrimonio. En su etapa en Banca March ejerció como director de equipo de key clients en Banca Patrimonial durante cerca de dos décadas. Anteriormente, inició su carrera en Banco Central Hispano en Nueva York y ocupó posiciones como director territorial en BCH Patrimonios en España. También ha trabajado en Crédit Agricole Indosuez y fue socio en Consulnor Servicios Financieros.

Por su parte, José Luis Moreno de Barreda se incorpora tras su paso por Banca March como director de Banca Patrimonial. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado funciones en BNP Paribas Wealth Management y en Santander Private Banking, acumulando igualmente más de 25 años de experiencia en el sector.

Estas incorporaciones se enmarcan en el crecimiento sostenido de A&G, que en lo que va de año ha sumado cinco banqueros privados y, en los últimos doce meses, diez profesionales, reforzando su capacidad de captación y servicio en un segmento donde la cercanía con el cliente y la especialización resultan clave.