Aldana Capital AV incorpora a Ricardo Comín para impulsar la distribución de fondos en Iberia

La agencia de valores Aldana Capital AV ha anunciado el refuerzo de su estructura organizativa con dos incorporaciones de perfil estratégico. El movimiento tiene como objetivo prioritario dinamizar el plan de crecimiento de la firma y potenciar su división de distribución de fondos de inversión de terceras gestoras en el mercado de la península ibérica.

Entre los nuevos profesionales destaca la llegada de Ricardo Comín, un veterano de la industria con más de 27 años de trayectoria en los mercados financieros globales y una alta especialización en el área de comercialización de vehículos de inversión para clientes institucionales. A lo largo de su carrera, Comín ha desempeñado cargos de responsabilidad en firmas de la primera línea internacional como Fidelity, Pioneer y BlackRock. Asimismo, trabajó durante casi 14 años en la gestora suiza Vontobel Asset Management, donde ejerció las funciones de director ejecutivo de ventas para Iberia, asumiendo un rol fundamental en el despliegue y consolidación del negocio del grupo tanto en España como en Portugal.

La incorporación de este especialista servirá para dar soporte y robustecer los canales de distribución de fondos bajo normativa UCITS, así como de estrategias de inversión alternativa ilíquida a ambos lados de la frontera ibérica.