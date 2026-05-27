Alejandra Ron-Pedrique descubre el alma emprendedora de Tierra de Campos junto a Patricia García Gómez

Desde la mirada de Alejandra Ron-Pedrique, CEO de Urban Lab Madrid y directora del programa Cultura Emprende, el reciente press trip “Entre Olivos y Bodegas de Tierra de Campos” se ha convertido en mucho más que un viaje por la España rural: ha sido una experiencia profundamente humana marcada por el emprendimiento consciente, la autenticidad y el valor de las personas que luchan por revitalizar sus territorios.

Durante esta experiencia en Zamora, Alejandra, tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de Patricia García Gómez, presidenta de ANCYCO (Asociación Nacional de Coliving y Coworking) & Presidenta de la Fundación Homónima y una de las figuras más comprometidas con el desarrollo sostenible y colaborativo en entornos rurales.

“Hay viajes que se recuerdan por los lugares que visitas y otros que permanecen para siempre por las personas que conoces. Tierra de Campos ha sido precisamente eso: una experiencia llena de sensibilidad, verdad y conexión humana”, destaca Alejandra Ron Pedrique.

Uno de los grandes descubrimientos del viaje fue Laguna del Villardón, un espacio impulsado por Patricia García Gómez que redefine el concepto de alojamiento rural. Mucho más que un lugar para hospedarse, este enclave apuesta por la convivencia, la creatividad, la conexión con el entorno y una nueva forma de entender el emprendimiento desde la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Además de su labor empresarial, Patricia García Gómez también desarrolla una importante faceta divulgativa y cultural. Es autora del libro “El Coliving Turístico en el Mundo Rural: Los beneficios de una experiencia compartida”, una obra centrada en nuevas fórmulas de convivencia y desarrollo territorial orientadas a revitalizar los pueblos y fortalecer las comunidades rurales. También es autora de “Miguel Alonso Gómez: Una biografía musical en fotos”, un proyecto editorial que pone en valor la memoria cultural y artística.

El recorrido “Entre Olivos y Bodegas de Tierra de Campos” permitió descubrir paisajes castellanos únicos, olivares cargados de historia, bodegas tradicionales excavadas en tierra, gastronomía local y pequeños municipios que continúan resistiendo gracias al esfuerzo de emprendedores comprometidos con su tierra.

Para Alejandra Ron-Pedrique, este viaje representa una muestra clara de que otra forma de emprender es posible: más humana, más consciente y conectada con las raíces y las personas.

Esta publicación marca el inicio de una serie especial de contenidos sobre el viaje a Zamora. A lo largo de las próximas semanas, Cultura Emprende y Alejandra Ron-Pedrique darán visibilidad a las empresas, proyectos y protagonistas que formaron parte de esta experiencia, compartiendo historias que reflejan innovación, impacto social y amor por el territorio.

Desde su sección “Crónicas sobre Emprendimiento” en Radio Intereconomía, Alejandra Ron Pedrique continuará acercando a la audiencia iniciativas que demuestran que el emprendimiento también puede transformar vidas, comunidades y territorios.