La CNMV pide prudencia en la gestión de activos pese a la resiliencia del mercado

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha advertido este martes de que a pesar de la resiliencia que están mostrando los mercados en el actual contexto de tensiones geopolíticas, hay que seguir manteniendo la prudencia en la gestión.

«El hecho de que los mercados estén mostrando resiliencia» en medio de las tensiones geopolíticas, «no debe dar una sensación de falsa confianza», ha dicho San Basilio durante su intervención en la V Jornada Tendencias Globales en Gestión de Activos, organizada por KPMG y El Confidencial.

En su opinión, en el arranque del año, en el que se han acentuado las tensiones geopolíticas, los mercados siguen mostrando resiliencia, pero ya «empiezan a ser más sensibles a las noticias», y muestran una mayor volatilidad.

La CNMV ha destacado la buena situación del sector de los fondos de inversión

En este sentido, ha recordado que en el sector de los fondos de inversión, en el mes de marzo, y por primera vez, se interrumpieron las suscripciones netas, y aunque fue de una forma «marginal», se registraron salidas netas.

Pese a ello, el presidente de la CNMV ha destacado la buena situación del sector de los fondos de inversión, que en los primeros cuatro meses del año ha registrado un saldo bajo gestión que ha superado los 500.000 millones de euros en el conjunto de las gestoras españolas.

Asimismo, se está viendo «una cierta estabilidad» en número de fondos, ha asegurado San Basilio, quien ha explicado que asimismo se está produciendo un crecimiento de la inversión alternativa y que la CNMV está vigilante para que las inversiones de fondos semilíquidos que se les ofrece a los minoristas se diseñen de forma adecuada.

En su intervención, San Basilio también ha hecho referencia a varios de los retos del sector, que son la tecnología y la inteligencia artificial (IA), y ha advertido de que su uso ha registrado un avance «acelerado», con un mayor peso en materia de inversiones.