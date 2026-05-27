El fondo CVC consuma su salida de Naturgy que cae con fuerza en Bolsa

El fondo de capital riesgo CVC ha colocado un 11,08 % del capital de Naturgy por 3.068 millones de euros, mientras que el otro 2,72 % que CVC mantenía en el accionariado de la energética corresponde a derivados financieros con Goldman Sachs Bank que se han liquidado, según ha comunicado esta última a la CNMV. La acción cae con fuerza en Bolsa, cerca de un 5%.

CVC anunció ayer por la tarde que ponía a la venta el 13,8 % que tenía en el capital de la gasista, un paquete equivalente a 133,85 millones de acciones.

Los títulos de Naturgy cerraron ayer a 29,94 euros por acción y ese 11,08 % del capital -equivalente a 107,47 millones de acciones- se ha colocado a un precio de 28,55 euros por acción, lo que implica un descuento del 4,6 % respecto a la cotización de ayer, algo habitual en este tipo de operaciones.

Ayer CVC ya comunicó que, en consonancia con esta colocación, liquidaría determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs, lo que conllevaría la disposición de 26,38 millones de acciones, equivalentes a un 2,72 % del capital social actual de Naturgy, si bien no se facilitan detalles del impacto económico de esta otra operación.

Naturgy deberá reordenar su consejo

Con la venta del 13,8 % por parte de CVC y la salida hace unos meses de GIP/BlackRock, Naturgy deberá afrontar ahora la reordenación de su consejo y decidir cómo se reparten los representantes de ambos fondos.

A falta de ver cómo se reparte el paquete accionarial de CVC, el accionariado de Naturgy sigue comandado CriteriaCaixa (28,5 %) como primer accionista, seguido del fondo australiano IFM (15,5 %), mientras que la familia March, a través de Alba, controla un 5 % y la argelina Sonatrach otro 4,1 %.

Tras la salida de CVC y Blackrock, no se esperan más ventas de paquetes significativos a corto plazo por parte de los restantes accionistas de Naturgy, según destaca Bankinter

Bankinter considera que Naturgy es una buena oportunidad de ‘compra’ y sitúa el precio objetivo de la acción en 29,94 euros.