Singular Bank ficha a Alberto Miró como director de Inversiones Alternativas

La entidad de banca privada Singular Bank ha anunciado la incorporación de Alberto Miró como nuevo director de Inversiones Alternativas. El nombramiento se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de la firma, que busca potenciar su propuesta de valor y robustecer su catálogo de servicios orientados a la gestión de grandes patrimonios.

Con este movimiento, el banco privado amplía sus capacidades operativas en un segmento de mercado que ha ganado un notable peso estratégico entre los clientes de rentas altas. El objetivo de la incorporación es el diseño y suministro de soluciones financieras altamente especializadas que aporten a las carteras de los inversores mayores niveles de diversificación, descorrelación frente a los mercados tradicionales y optimización de la rentabilidad.

Miró aporta a Singular Bank una experiencia cercana a las dos décadas en la industria financiera, habiendo dedicado más de diez años de forma específica al entorno de los activos alternativos. El directivo llega procedente del grupo Mutua Madrileña, corporación en la que consolidó una dilatada trayectoria profesional estrechamente ligada a la gestión de mercados privados.