Cellnex acelera su transformación gracias a la IA: hasta un 80% de automatización y cambio en la relación con el cliente

El sector europeo de las telecomunicaciones se encuentra en plena transformación, marcado por la expansión de la inteligencia artificial, el crecimiento del tráfico de datos y la consolidación de las grandes operadoras. En este contexto, Cellnex está acelerando su propia adaptación tecnológica.

El Chief Operating Officer de la compañía, Simone Battiferri, explica que el uso de agentes de inteligencia artificial ya permite automatizar “determinadas tareas hasta en un 80% por el momento”, lo que está facilitando una gestión más ágil y eficiente.

Según detalla, esta tecnología “facilita enormemente y acelera la gestión” y permite a la empresa ser “más eficientes y eficaces”, tanto en sus procesos internos como en su relación con los clientes.

Este enfoque está impulsando además nuevas estrategias comerciales basadas en un análisis previo de cada cliente y sus necesidades, lo que permite a Cellnex ser “mucho más proactivos” y ofrecer soluciones más adaptadas.

Cellnex enmarca esta transformación en un momento clave para el sector

Battiferri subraya que el objetivo no es solo la eficiencia operativa, sino mejorar el servicio: “Este enfoque nos permite ser mucho más proactivos en nuestra propuesta gracias a un análisis previo de cada cliente y de sus necesidades para ofrecerles un catálogo de soluciones que sabemos que les resultará más útil”.

El directivo insiste en que eficiencia y eficacia son conceptos inseparables: “La eficacia reduce el tiempo y simplifica los procesos y, cuando trabajamos mejor, ofrecemos mejores servicios y de mayor calidad”.

En este sentido, advierte de que priorizar únicamente el ahorro de costes es un error: “El ahorro de costes debe ser una consecuencia de la eficacia y la eficiencia”, ya que puede generar problemas a largo plazo.

Cellnex enmarca esta transformación en un momento clave para el sector, con la irrupción de la inteligencia artificial, el aumento del tráfico de datos y la consolidación del mercado europeo de telecomunicaciones, un entorno que la compañía ve como una oportunidad de crecimiento.