Indra Group lanzará Linkia, una plataforma digital pionera en el sector del tráfico aéreo

Indra Group aterriza en Airspace World 2026, el principal evento global del sector del tráfico aéreo que se celebra del 26 al 28 de mayo en Lisboa, reivindicando su posición como compañía tecnológica de referencia mundial en gestión del tráfico aéreo (ATM) y actor tecnológico clave en la transformación de la aviación global de la mano de los principales proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP).

Su pionera plataforma digital, Linkia, que la compañía presentará por primera vez en este evento, supone un salto al futuro del sector que resolverá los retos de evolución tecnológica, ciberseguridad, agilidad y complejidad que demanda el transporte aéreo actual. Es una solución única en el mercado que integra de manera flexible las operaciones y actualizaciones de los sistemas y aplicaciones de los proveedores de servicios de navegación aérea en una infraestructura común independiente.

Construida de forma nativa para ATM sobre la base de IndraMind, la plataforma de inteligencia artificial segura y ciberresiliente de Indra Group para operaciones críticas, está diseñada para facilitar la incorporación progresiva de nuevas capacidades y tecnologías avanzadas, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de los exigentes requisitos operativos y normativos de la gestión del tráfico aéreo. De esta forma, impulsa una evolución más flexible, digital y automatizada de las operaciones ATM.

La nueva solución de torre digital

“La transformación del tráfico aéreo exige tecnologías capaces de evolucionar al ritmo de las necesidades operativas de nuestros clientes y de los retos que marcarán el futuro de la aviación. En Indra Group llevamos décadas liderando esa evolución junto a los principales proveedores de servicios de navegación aérea del mundo, transformando innovación en capacidades reales que hacen posible una gestión del espacio aéreo más eficiente, segura y sostenible, con una visión completa del ecosistema ATM que nos permite acompañar a nuestros clientes en la modernización de sus operaciones y en la construcción del futuro de la aviación”, explicó Víctor Martínez, director general de ATM de Indra Group.

Otro de los grandes focos del estand de Indra Group en Airspace World 2026 será su solución de torre digital, una tecnología con la que la compañía se ha consolidado como referente internacional en grandes proyectos para Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

En Noruega, Indra participa en lo que se considera el primer y mayor centro de torres remotas del mundo, desde el que se gestionan las operaciones de 14 aeropuertos. Por otro lado, en Arabia Saudí, ha desplegado la primera torre remota de Oriente Medio, que conecta el aeropuerto de Al-Ula con un centro operativo ubicado en Yeda, a más de 500 kilómetros de distancia. En Budapest, está implantando una de las torres digitales más avanzadas del mundo, capaz de gestionar más de 300 operaciones diarias. Por su parte, en Vancouver, su tecnología permitirá el control del tráfico en plataforma (apron control), con capacidad para supervisar más de 1.000 operaciones al día.

Indra Group mostrará en Lisboa su sistema de automatización ManagAir

Además de estas soluciones, Indra Group mostrará en Lisboa su sistema de automatización ManagAir, una de las plataformas ATM más avanzadas y extendidas del mercado; su portfolio completo de torres digitales y remotas, con cerca de 400 referencias en todo el mundo; su gama de radares primarios y secundarios, con más de 450 sistemas desplegados en más de 90 países; sus soluciones de comunicaciones aeronáuticas, operativas en más de 160 países; sus ayudas a la navegación, con más de 8.000 sistemas instalados y una posición de liderazgo mundial en sistemas de aterrizaje ILS; y su plataforma UTM/U-space para la integración segura de los drones en el espacio aéreo.

La compañía dispondrá de dos estands de Indra Group, el primero de 270 metros cuadrados (H1-C26) y el segundo, de 60 metros cuadrados (H1-C20), donde en una sala inmersiva de grandes dimensiones ofrecerá demostraciones en directo y encuentros con expertos internacionales. Con décadas de experiencia demostrada en la ejecución de proyectos complejos, Indra lidera el desarrollo de soluciones capaces de cubrir todo el ciclo de gestión del tráfico aéreo y su tecnología está presente en más del 90% de los vuelos diarios que se producen en todo el mundo. Su cartera tecnológica integra sistemas de automatización ATM, radares, comunicaciones, ayudas a la navegación, torres digitales, simulación avanzada, gestión de drones y soluciones espaciales aplicadas a la navegación aérea.