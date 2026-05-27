Selinca incorpora a Iñigo Imbert para potenciar su área de desarrollo de negocio en España

Selinca, firma especializada en la representación y comercialización de fondos de gestoras internacionales en España, Portugal e Italia, ha anunciado la contratación de Iñigo Imbert como nuevo gestor comercial y de desarrollo de negocio para el mercado español. Esta incorporación refuerza la estructura de la entidad en un momento condicionado por la creciente sofisticación de los selectores de fondos y una exigencia cada vez mayor en el ámbito del asesoramiento financiero dentro del mercado ibérico.

Imbert aporta al proyecto una trayectoria de más de una década en la industria de la gestión de activos, habiendo desarrollado una alta especialización en las áreas de análisis, distribución y desarrollo corporativo. En su etapa más reciente, que se extendió durante los últimos nueve años, formó parte del equipo de FundsPeople, donde lideró diversas iniciativas estratégicas y comerciales en colaboración directa con gestoras internacionales.

Con anterioridad a su paso por dicha firma, el profesional desarrolló una trayectoria de otros nueve años en las filas de la plataforma Allfunds. Durante ese periodo, desempeñó diversas funciones de responsabilidad en departamentos clave de la organización, incluyendo las divisiones comercial, de desarrollo de negocio y el área especializada de Market Intelligence. Con este movimiento, Selinca potencia su equipo de profesionales con el objetivo de estrechar la cercanía con sus clientes institucionales y optimizar la introducción de nuevas estrategias de inversión de terceros en los canales de banca privada.