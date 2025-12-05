AllianzGI lanza un fondo centrado en compañías que refuerzan la autonomía estratégica europea

Allianz Global Investors (AllianzGI) ha anunciado la llegada al mercado español del fondo Allianz European Autonomy, creado en Francia en 2024. El vehículo invierte en compañías de la zona euro que contribuyen al fortalecimiento de la soberanía y autonomía estratégica de Europa, especialmente en sectores tecnológicos e innovadores, con el objetivo de generar apreciación del capital a largo plazo.

El lanzamiento se produce en un momento marcado por cambios estructurales en el entorno geopolítico y económico. La reordenación de las cadenas globales de suministro, los desafíos en materia de seguridad y la creciente importancia de la independencia tecnológica han convertido la autonomía europea en un eje central para muchos inversores.

Gestión activa y enfoque en catalizadores tecnológicos de AllianzGI

El fondo está gestionado por el equipo de renta variable de París y aplica una filosofía activa basada en análisis fundamental y extra-financiero. Su objetivo es identificar compañías europeas que actúen como motores tecnológicos, no solo en tecnología tradicional, sino también en ámbitos como transición energética, ciberseguridad, defensa, salud, servicios financieros e infraestructuras.

“La soberanía europea no es únicamente un concepto político, es una megatendencia económica”, afirma Christophe Hautin, gestor del fondo. “Buscamos empresas que estén impulsando esta transformación mediante innovación, resiliencia y ambición global. Además de compañías consolidadas, prestamos especial atención a pequeñas y medianas firmas con capacidad para convertirse en los futuros líderes europeos”.

Marisa Aguilar, responsable de AllianzGI en Iberia, señala que el nuevo vehículo amplía la oferta de renta variable europea de la gestora en España. “Los inversores demandan cada vez más soluciones europeas en sectores estratégicos. La reorganización e independencia económica del continente representa una fuente relevante de creación de valor a largo plazo. Este fondo refuerza nuestro compromiso con productos innovadores y orientados al futuro”, destacó.