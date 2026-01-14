BBVA refuerza su negocio de depositaría tras asumir los fondos de inversión de Fonditel

El inicio de 2026 viene acompañado de movimientos relevantes en el sector de la depositaría en España. El banco BBVA ha asumido la función de depositario de los fondos de inversión gestionados por Fonditel, que hasta ahora estaban bajo la custodia de Inversis. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha dado luz verde al cambio para los seis fondos implicados, cuyo patrimonio conjunto asciende a 325 millones de euros.

Los vehículos afectados por el traspaso son Fonditel Albatros, Fonditel Bolsa Mundial, Fonditel Euro Horizonte 2026, Fonditel Lince, Fonditel Renta Fija Corto Plazo y Fonditel Renta Fija Mixta Internacional.

BBVA ya ejercía como depositario de los fondos de pensiones de los empleados de Telefónica, que gestionan un volumen aproximado de 4.200 millones de euros. Con la incorporación de estos nuevos activos procedentes de Fonditel, la entidad eleva su patrimonio total en depositaría hasta los 93.186 millones de euros, consolidando su tercera posición en el Ranking de Depositaría 2025.

Por delante de BBVA se mantienen Cecabank, líder del mercado español con 255.691 millones de euros bajo depositaría, y Caceis, que ocupa el segundo puesto con un volumen de 115.437 millones de euros.