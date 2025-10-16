Bestinver apuesta por modelos de negocios y se aleja del ruido geopolítico y de resultados

La gestora de fondos de inversión y planes de pensiones Bestinver prefiere alejarse del ruido que produce en el mercado los resultados empresariales, la situación geopolítica y los datos macroeconómicos, y apuesta por centrarse en los equipos directivos de las compañías y los modelos de negocios.

En la presentación de la Carta del Tercer Trimestre del año, el director de Renta Variable Internacional, Tomás Pintó, ha subrayado que la gestora dedica el 80 % del tiempo a focalizarse en equipos directivos y modelos de negocio mientras que a las cuentas empresariales, noticias geopolíticas y datos macro sólo dedican el 20 %, al contrario de en lo que se centra el mercado.

El director de Inversiones de Bestinver, Mark Giacopazzi ha apuntado que durante los últimos meses el ruido proveniente de EE.UU. ha sido incesante, sin embargo los peores temores del mercado se fueron disipando a medida que el gobierno estadounidense firmaba acuerdos con sus principales socios comerciales, a excepción de China, de modo que el impacto arancelario será mucho menor de lo que inicialmente se había esperado.

Ahora el mercado se centrara en los próximos meses en el impacto de la gran reforma fiscal aprobada en julio en EE.UU., en la Fed y en la negociación para ampliar el techo de gasto, mientras que en Europa los datos macroeconómicos apuntan a una aceleración del crecimiento económico gracias al empuje de la política fiscal y la marcada inestabilidad en Francia y Alemania, lo que lleva al mercado a tener motivos para encontrar «el vaso medio lleno y a la vez medio vacío».

Seixas también ha destacado el potencial de Indra

En lo que respecta a las carteras, el director de Renta Variable Iberia, Ricardo Seixas, se ha referido a la opa del BBVA sobre el Sabadell, y ha señalado que todo parece indicar que habrá una segunda opa, y ha señalado que han salido de Sabadell ya que no les compensaba el riesgo, mientras que se mantienen en BBVA.

Seixas también ha destacado el potencial de Indra, que es mejor que el que estaban previendo.

En el plano internacional, Pintó ha subrayado el potencial de la constructora y cementera alemana Heidelberg Materials y ha apuntado que mantienen en cartera a empresas como Philips a pesar de encontrarse un 50 % por debajo de sus máximos del año 2021.

Otras de las compañías citadas por Pintó es Heineken, también a un 40 % por debajo de sus máximos, Heineken y Nordea.

Bestinver mantienen la inversión en Meta

Bestinver, dentro de las internacionales, mantienen la inversión en Meta y mantienen posiciones en bancos como Nordea. Asimismo, los responsables de Bestinver han señalado que recientemente han incorporado a su cartera a Neinor Homes y entre las salidas destaca Endesa.

En cuanto a la renta fija, el director de Bestinver en esta materia, Eduardo Roque, ha señalado que el tercer trimestre es bastante bueno por el crédito, no por el lado de los bonos, y ha apuntado que han reducido exposición al crédito en deuda subordinada y en emisiones de deuda con calificaciones baja (high yield).

La reducción, según Roque, no es porque piensen que el entorno macro se vaya a estropear mucho, sino porque los bonos han llegado a un nivel de diferencia entre el precio de compra y el de venta muy bajo y no pagan lo que deberían abonar.

Roque ha precisado que en renta fija, la rentabilidad alcanzó un 2,98 % de Bestinver Renta, mientras que Bestinfond y Bestinver Internacional continúan avanzando, con ganancias del 10,6 % y 9,08 %, respectivamente; Bestinver Bolsa gana un 45,06 % y Bestinver Latam un 19,75 %.