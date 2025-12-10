Bestinver presenta un nuevo fondo de inversión solidario

La gestora Bestinver ha lanzado un nuevo fondo de inversión solidario, Bestinver Solidario, FI, que invertirá en renta variable internacional y destinará hasta el 80% de su comisión de gestión a la Fundación Jérôme Lejeune.

La Fundación Jérôme Lejeune, que lleva el nombre del médico y genetista francés reconocido por su papel en el descubrimiento de la trisomía del cromosoma 21, causante del síndrome de Down, trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de origen genético y de sus familias. Su labor incluye atención médica especializada, investigación y formación.

En España, esta misión se desarrolla a través del Instituto Médico Lejeune, ubicado en Madrid y dedicado al tratamiento integral de la discapacidad intelectual genética. Su enfoque se basa en la prevención, el diagnóstico precoz y una visión completa del paciente y su entorno familiar, con el objetivo de fomentar su autonomía y bienestar.

El nuevo fondo seguirá una filosofía similar a la de Bestinfond, centrada en la inversión en valor y a largo plazo. Bestinver informará periódicamente a los partícipes sobre el importe donado y los proyectos impulsados por la Fundación Jérôme Lejeune gracias a esta iniciativa.