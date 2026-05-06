BIVALVIA by Aimé conquista Madrid con una sofisticada experiencia de ostras, vino y caviar, acompañada por Cultura Emprende

Madrid vivió una velada única el pasado 24 de abril en BIVALVIA by Aimé, ubicado en el Mercado de Diego de León, donde un reducido grupo de asistentes —entre ellos el equipo de Cultura Emprende— disfrutó de una experiencia gastronómica inmersiva que combinó formación, degustación y alta gastronomía en torno a algunos de los productos más selectos del mercado.

La másterclass, celebrada en un formato íntimo y exclusivo, reunió a amantes de la gastronomía, profesionales del sector y curiosos deseosos de descubrir los secretos del apasionante mundo de las ostras. La jornada estuvo guiada por la reconocida abridora profesional Ruth Ballarín y el equipo de Bivalvia by Aimé, quienes compartieron conocimientos, técnicas y curiosidades sobre diferentes variedades de ostras premium.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron realizar una completa cata de al menos cinco variedades distintas de ostras Aimé, aprendiendo a identificar matices, texturas y características únicas de cada una de ellas. La experiencia fue acompañada por una cuidada selección de vinos presentada por Valentín Mayola e Iván Peñas, quienes acercaron al público propuestas procedentes de bodegas de referencia como Carlos Villanueva, desde Galicia, y Prior, en Ribera del Duero.

Uno de los momentos más especiales de la velada llegó de la mano de Carlos Morales, experto en caviar procedente de Mercamadrid, quien ofreció una introducción sensorial a tres variedades de caviar muy diferentes entre sí, permitiendo a los asistentes conocer los procesos, sabores y singularidades de este exclusivo producto gourmet.

El evento concluyó con una sorpresa final que terminó de convertir la noche en una experiencia memorable para todos los asistentes, consolidando a Bivalvia by Aimé como uno de los espacios gastronómicos más innovadores y experienciales de la capital.

Con iniciativas como esta, Bivalvia by Aimé continúa apostando por acercar la cultura gastronómica al público a través de experiencias auténticas, exclusivas y profundamente sensoriales, en un momento en el que Madrid se consolida como uno de los grandes referentes culinarios de Europa.