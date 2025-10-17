BlackRock adapta su fondo de liquidez BSTBL a la nueva ley de stablecoins

BlackRock ha anunciado una actualización estratégica en uno de sus fondos de mercado monetario, el BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL), con el objetivo de optimizar su liquidez, adaptarse a los nuevos marcos regulatorios y responder a las necesidades de los clientes, según comunicó la gestora en una nota oficial.

La nueva estrategia del BSTBL busca reforzar el perfil de liquidez del fondo, incorporando acuerdos de recompra a un día (overnight repos) como activos elegibles, reduciendo la duración de las inversiones en instrumentos del Tesoro estadounidense y eliminando la exposición a agencias gubernamentales. Además, el horario de negociación se ampliará desde las 14:30 hasta las 17:00 horas (hora del Este de EE.UU.), con el fin de facilitar un acceso más amplio a los inversores institucionales.

Una de las principales novedades es que la estrategia se alineará con los requisitos de la nueva ley estadounidense de stablecoins, la Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins (GENIUS Act). Esta adaptación permitirá al fondo actuar como activo de reserva para emisores de stablecoins de pago, abriendo así un nuevo canal de distribución y posicionando a BlackRock como un gestor clave dentro del ecosistema de pagos digitales.

“Estamos observando una creciente demanda por parte de emisores de stablecoins y clientes institucionales que buscan soluciones innovadoras y reguladas para la gestión de sus reservas”, señaló Jon Steel, director global de Producto y Plataforma del negocio de Gestión de Efectivo de BlackRock.

“Nuestro fondo BSTBL representa un paso adelante en la innovación dentro de los fondos de liquidez. Nos permite ofrecer una herramienta adaptada a las nuevas normativas y a la evolución del mercado, consolidando el papel de BlackRock como referente en la gestión de activos de reserva para el sector financiero digital”, añadió Steel.