Bodegas Buezo presenta en BWW26 su renovada gama de vinos del tiempo

Bodegas Buezo, situada en el corazón de Castilla y León, en la DO Arlanza, afronta su cuarto de siglo de historia presentando una nueva imagen y una renovada gama de vinos. Esta nueva etapa es un paso más dentro de la propia evolución de esta bodega familiar, una transformación que mantiene su apuesta por los grandes vinos de guarda y el respeto a un terruño único.

Este nuevo enfoque, resultado de un profundo proceso de evolución, se presentará en la Barcelona Wine Week 2026, evento de referencia del vino español. La bodega mostrará así su nueva imagen y renovada gama de vinos: Buezo 2009 y Dominio de Buezo 2009. Los profesionales que visiten la feria podrán catar los nuevos vinos y conocer todos los detalles de la nueva etapa de esta bodega de la mano de su enólogo, Fernando López, así como de Miguel Corral (director comercial) y Raoul de Laguarigue (responsable de exportación) en su stand: Pabellón 1, Nivel 0, Calle B, Stand 508.



Los vinos del tiempo: Buezo y Dominio de Buezo

En una tierra, Arlanza, en la que, por su altitud y clima, los vinos envejecen de una manera especialmente lenta y elegante, el tiempo es el ingrediente que marca la diferencia. Sabedores de ello, en Bodegas Buezo apuestan por largas crianzas en roble y reposos casi eternos en botella, para de esta manera poder plasmar toda la esencia de este singular paraje que rodea a la bodega, la finca Valdeazadón.

Ahora, sin dejar de lado la tradición bordelesa que inspira todo el proyecto, Bodegas Buezo inicia una nueva etapa donde los cuatro vinos de largas crianzas que elaboraban hasta ahora se integran en dos referencias para poder expresar con mayor exactitud su origen a través de Buezo 2009 y Dominio de Buezo 2009.

Buezo 2009 se convierte así en el mejor representante de su terroir y Dominio de Buezo 2009 en la mejor y más compleja expresión de la finca Valdeazadón.