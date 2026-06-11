Cambios en el Comité de Dirección de Nestlé España

En su apuesta por el talento interno y el liderazgo transformador, Nestlé España acaba de realizar cambios en su Comité de Dirección. Así, desde el pasado mes de mayo, Carla de Sivatte ha asumido la dirección de Ventas Corporativas, que hasta entonces lideraba Rai Cararach. Este, por su parte, ha pasado a dirigir el negocio de Confectionery que gestionaba de Sivatte.

Así, Carla de Sivatte ha sido nombrada directora de Ventas Corporativas, tras una trayectoria de casi tres décadas en Nestlé. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Master en Business Administration (MBA por ESADE), de Sivatte se incorporó a la compañía en 1995 como analista financiera.

Desde entonces ha desarrollado una carrera marcada por la versatilidad y el conocimiento integral del negocio, con experiencia en finanzas, marketing y ventas, hasta que en 2019 fue nombrada directora de Confectionery en España, cargo que ha tenido hasta la actualidad.

A lo largo de su trayectoria, Carla ha demostrado un espíritu emprendedor, una orientación constante a la mejora continua y un fuerte foco en resultados.

“Después de casi 30 años formando parte de Nestlé, asumo esta nueva responsabilidad con enorme ilusión y sentido de compromiso. Mi trayectoria en distintas áreas del negocio me ha permitido desarrollar una visión transversal y entender en profundidad las necesidades de nuestros consumidores, clientes y equipos. En esta nueva etapa, mi objetivo es seguir impulsando una organización comercial ágil, cercana y orientada a la creación de valor, apoyándome en el talento de las personas y en una colaboración aún más estrecha con nuestros clientes”, ha destacado Carla de Sivatte.

Confectionery

Por su parte, Rai Cararach ha asumido la responsabilidad de director de Confectionery en España tras haber ostentado en los últimos ocho años la Dirección de Ventas Corporativas. Con una sólida trayectoria en el área comercial, desde su incorporación a la compañía en 1997 Cararach ha desempeñado posiciones de creciente responsabilidad sobre todo en esta área en España y también a nivel internacional en Nestlé Francia.

Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE, Cararach cuenta con un perfil que se caracteriza por una visión estratégica sólida y una elevada capacidad transformadora con foco en las personas.

“Asumir el liderazgo del negocio de Confectionery en España representa un reto apasionante que afronto con gran entusiasmo. Se trata de una categoría con un enorme potencial y muy relevante para nuestros consumidores. Asumo esta responsabilidad junto a un equipo fuerte, comprometido y muy innovador. Mi prioridad será seguir fortaleciendo nuestras marcas y maximizar el crecimiento del negocio en un entorno de mercado cada vez más dinámico”, ha constatado Rai Cararach.