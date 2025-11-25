Capital Group refuerza su apuesta por Europa y Asia en el New Perspective ante mejores valoraciones

La gestora Capital Group celebra una década de presencia del New Perspective en Europa en un momento en el que la estrategia evidencia un giro relevante en su distribución geográfica. Según Richard Carlyle, el equipo ha incrementado la exposición a Europa y Asia debido a criterios de valoración más atractivos. Mientras que el universo invertible asigna alrededor del 62% a Estados Unidos, el fondo mantiene una posición cercana al 50%, una infraponderación que se ha ampliado en los últimos tres años.

Este cambio no responde a una decisión táctica puntual, sino al propio proceso de selección de compañías. El fondo ha ido reduciendo participaciones estadounidenses con múltiplos más elevados para redirigir capital hacia alternativas europeas y asiáticas de calidad similar, pero con precios más razonables. Sectores como salud, energía o industria ofrecen oportunidades globales con fundamentales sólidos.

Se trata, en palabras de Carlyle, de una rotación gradual que no altera la esencia de la estrategia: identificar multinacionales con capacidad de crecimiento en un contexto de comercio global cambiante. Un enfoque reconocido por analistas y respaldado por su Rating FundsPeople.

El papel estructural de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial continúa siendo el eje temático dominante en el mercado. Carlyle explica que es el foco principal en las conversaciones con empresas y que el ritmo de inversión sigue acelerándose. Solo en el último trimestre, Microsoft, Alphabet y Meta destinaron 112.000 millones de dólares a gasto de capital, un incremento del 80% interanual.

Aunque estas cifras puedan parecer extraordinarias, el gestor sostiene que la demanda avanza en paralelo. Algunas compañías tecnológicas han señalado que podrían multiplicar por diez su capacidad computacional. Ninguna de las firmas consultadas ha frenado sus proyectos de IA y todas esperan mejoras significativas en productividad y eficiencia.

El fondo mantiene un posicionamiento equilibrado. Además de invertir en los grandes protagonistas del sector, busca capturar la tendencia a través de proveedores clave de la cadena de suministro, como TSMC o ASML, considerados una vía más estable para participar en el crecimiento de la IA. Microsoft continúa siendo la mayor posición del fondo gracias a su capacidad para integrar estos avances en productos con fuertes ventajas competitivas.