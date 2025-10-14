Capital Strategies Partners distribuirá los fondos de ARK Invest en España, Portugal y Latinoamérica

Capital Strategies Partners (CSP) ha alcanzado un acuerdo con ARK Investment Management para distribuir sus productos de inversión en España, Portugal, Chile, Colombia, Perú y Brasil. El socio de CSP, Jorge Benguría, será el responsable de coordinar la relación con los inversores en estos mercados.

Cathie Wood, fundadora, consejera delegada y directora de inversiones de ARK Invest, destacó que esta colaboración permitirá a la gestora ampliar su presencia en Europa y Latinoamérica. “Ya trabajamos con inversores en ambas regiones, y esta alianza con Capital Strategies refuerza nuestra capacidad para seguir cumpliendo nuestra misión en mercados clave como España y Portugal”, señaló.

Wood subrayó además que el objetivo de ARK sigue siendo “democratizar el acceso a las oportunidades de inversión más transformadoras de nuestro tiempo”, impulsadas por la innovación tecnológica y una visión de crecimiento a largo plazo.

Una gestora referente en innovación disruptiva

Fundada en 2014 por Cathie Wood, ARK Invest se ha consolidado como una de las gestoras más influyentes del sector gracias a su enfoque en la innovación disruptiva. Sus fondos invierten en sectores de alto crecimiento como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, el blockchain y las energías de nueva generación, áreas que la firma considera esenciales para el desarrollo económico futuro.

Daniel Rubio, fundador y consejero delegado de Capital Strategies Partners, celebró la incorporación de ARK al grupo de gestoras representadas por CSP. “El equipo de Cathie Wood aporta una visión única, totalmente alineada con nuestra filosofía de ofrecer a los inversores soluciones innovadoras y de calidad”, afirmó.

Por su parte, Stuart Forbes, director global de distribución de ARK Invest, señaló que el acuerdo con CSP “se apoya en la presencia consolidada de la firma en Europa y permitirá reforzar la expansión en América Latina, especialmente en Chile, Perú, Brasil y Colombia”. Forbes añadió que la experiencia local y las relaciones de confianza de CSP “serán clave para acercar nuestras estrategias basadas en investigación a nuevos inversores y ampliar el acceso a las tecnologías disruptivas que están moldeando la economía del futuro”.