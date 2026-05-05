Cellnex, el Govern de les Illes Balears e IB3 presentan la primera red autonómica de radio digital DAB+ en España

Cellnex, el Govern de les Illes Balears, IB Digital e IB3 han presentado hoy oficialmente el proyecto de despliegue de la primera red autonómica de radio digital DAB+ de España. El acto, celebrado este mediodía en el emblemático centro de telecomunicaciones de Alfàbia (Bunyola), marca un hito fundamental en la hoja de ruta digital de las islas y en la modernización del ecosistema audiovisual balear.

Esta iniciativa conjunta, fruto de una colaboración estratégica entre entidades públicas y privadas, consolida a Baleares como región líder en la modernización de la radiodifusión, y promete a los ciudadanos más canales, una experiencia auditiva de calidad superior y una gama ampliada de servicios innovadores.

El acto congregó a destacadas figuras institucionales y empresariales, y contó con la presencia de RTVE, CNMC, SETELECO, FENITEL, ABITEL (Baleares), ISTEC, FIBWI y DAS Insel Radio, así como con la participación de Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia, Daniel Eric Barjacoba Bennasar, director de IB3 Ràdio y Xisco Cánovas, director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern Balear.

La presentación en Alfàbia ha permitido a los asistentes conocer de primera mano los progresos de este pro-yecto pionero, cuyas obras comenzaron a finales de 2025. El centro emisor de Alfàbia es, de hecho, uno de los enclaves estratégicos de la primera fase de este despliegue, que permite garantizar una cobertura robusta y de vanguardia tecnológica.

Durante la presentación, Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia, ha destacado que «este proyecto sitúa a Ba-leares a la vanguardia de la radio digital y evidencia cómo la colaboración entre administraciones y operador acelera la innovación, con una infraestructura sólida, estable y escalable desde el primer día».

Por su parte, Xisco Cánovas, director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, ha subrayado que «este despliegue refuerza la hoja de ruta digital de las Illes Balears y pone la tecnología al servicio de la ciuda-danía, con una radio más moderna, con más opciones y mejor calidad de escucha».

Una red real, escalable y preparada para el futuro

La nueva red DAB+ (estándar europeo más extendido para la radiodifusión digital terrestre en Europa) repre-senta una evolución significativa respecto a la FM tradicional. Gracias a esta tecnología, IB3 Ràdio ha podido iniciar el camino de sus emisiones digitales, y se ha abierto la puerta a la futura incorporación de concesionarios privados autonómicos. Esto se traduce en una mejor experiencia de escucha para el usuario, libre de ruidos e interferencias, y en la posibilidad de recibir información visual asociada al contenido sonoro en las pantallas de los receptores.

Daniel Eric Barjacoba Bennasar, director de IB3 Ràdio, ha recordado que «la puesta en marcha de la red DAB+ nos permite dar un salto cualitativo en el servicio público de radio: mejor calidad de sonido, más capacidad para nuevos canales y servicios de información asociados, y una cobertura pensada para crecer de forma ordenada en todo el archipiélago».



A diferencia de otras experiencias piloto que se han desarrollado en el pasado, la red de Baleares se ha diseñado

desde su inicio como una infraestructura en explotación real, estable y con vocación de crecimiento continuo.

El acuerdo global entre Cellnex e IB Digital contempla un alcance técnico integral que dará servicio a Mallorca,

Menorca, Ibiza y Formentera mediante la activación de 12 centros de emisión. El proyecto está diseñado para

completarse en un plazo de 18 meses desde su inicio, con una arquitectura técnica capaz de incorporar nuevos

programas y concesionarios sin interrumpir el servicio existente.

Todo esto se logrará mediante la activación de un total de 12 nuevos centros de emisión. El proyecto, en línea

con las previsiones de la Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions, está programado

para completarse en un plazo de 18 meses desde el inicio de los trabajos a finales de 2025.