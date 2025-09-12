Chocolates Lacasa crea la primera tableta 100% española: un hito en la historia del chocolate

Después de más de dos años de trabajo, investigación y pasión por el chocolate, Chocolates Lacasa da un paso enorme en la gastronomía española: la creación de la primera tableta de chocolate elaborada íntegramente en España, con cacao cultivado en tierras malagueñas y procesado en las fábricas que la compañía tiene en Oviedo, Quintanar y Zaragoza.

Con este lanzamiento, que coincide con el Día Mundial del Chocolate, Lacasa, referente en el mundo del chocolate desde hace más de 170 años, escribe un nuevo capítulo en la historia de la chocolatería en nuestro país, demostrando que la tradición y la innovación pueden ir de la mano para abrir caminos nunca antes recorridos.

Un reto que parecía imposible

Durante décadas, el cacao fue un fruto exótico que España importaba de otros continentes. Sin embargo, hace apenas unos años comenzó un proyecto de cultivo pionero en Málaga que terminó dando sus frutos. Chocolates Lacasa, movida por la curiosidad y la determinación de sus maestros chocolateros, aceptó el reto de convertir ese cacao en una tableta única: un chocolate con alma, nacido y creado en nuestro país de principio a fin.

“Para nosotros, el chocolate no es solo un producto, es nuestra pasión. Y esa pasión nos ha llevado a preguntarnos: ¿sería posible elaborar la primera tableta 100% española? Hoy tenemos la respuesta”, explican desde el equipo de I+D de la compañía.

Un proceso artesanal y cuidado

El camino no ha sido sencillo: desde plantar la primera semilla hasta obtener las primeras habas han pasado años de espera, pruebas y dedicación. Tras la cosecha, el cacao viajó a las instalaciones de Oviedo de Chocolates Lacasa, donde se llevaron a cabo los procesos de mezcla, refinado y conchado con el mismo cuidado y detalle que caracteriza a la compañía.

El resultado es una tableta irrepetible, fruto de la maestría y la paciencia, que simboliza lo mejor de la tradición chocolatera española y la capacidad de innovar de una empresa que nunca deja de mirar hacia adelante.

Más que chocolate, una declaración de principios

Esta tableta no es solo un hito gastronómico; es también un gesto de compromiso con la tierra, con la sostenibilidad y con la cultura del chocolate en España. Para Chocolates Lacasa, ser “100% español” significa respetar el medio ambiente que nos rodea, valorar la gastronomía como motor de felicidad social y celebrar la vida compartiendo lo dulce con las personas que queremos.

Una única tableta

De esta iniciativa ha nacido una sola tableta, una pieza que resume la esencia de un proyecto pionero y que, más que un producto, se convierte en un símbolo del espíritu innovador y soñador de Chocolates Lacasa.

Este hito marca un antes y un después en la historia del chocolate en España, y tiene el sello del Grupo Lacasa.