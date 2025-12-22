¿Cómo ganar parte de un fondo de premios de 3,5 BTC?

BitMEX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más seguras, anunció el lanzamiento de su Gala de Fin de Año, que permitirá a los traders competir por su parte de un fondo de premios de 3 BTC, además de 0,5 BTC en recompensas adicionales, con cinco consolas Sony PlayStation 5 Pro disponibles mediante un sorteo al azar.

La competencia se llevará a cabo del 18 de diciembre de 2025 a las 12:00 a. m. (UTC) hasta el 16 de enero de 2026 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en cualquier momento durante el período de la campaña.

Las recompensas se distribuirán en tres tablas de clasificación:

Mayor volumen de trading: el 80 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por volumen de trading

el 80 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por volumen de trading Mayor PnL: el 10 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por PnL

el 10 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por PnL Mayor ROI %: el 10 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores traders clasificados por ROI %

Para participar en la Gala de Fin de Año, los traders deben estar completamente verificados en BitMEX.