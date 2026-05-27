Cultura Emprende destaca el liderazgo de Juan Domingo Palermo en el I Seminario Internacional sobre Bienestar en las Organizaciones y la Comunidad

Cultura Emprende continúa apostando por dar visibilidad a iniciativas, encuentros y profesionales que impulsan una visión más humana, consciente y colaborativa del emprendimiento y el bienestar organizacional.

En esta ocasión, el programa pone en valor la labor de Juan Domingo Palermo en la organización del I Seminario Internacional sobre Bienestar en las Organizaciones y la Comunidad, que se celebrará el próximo lunes en Madrid y reunirá a expertos internacionales en liderazgo humano, salud emocional, prevención psicosocial y bienestar corporativo.

El encuentro, organizado por UNIR – Universidad Internacional de La Rioja, el Instituto Argentino de Seguridad y El Observatorio del Trabajo, se presenta como un importante espacio de reflexión, formación e intercambio entre España y Latinoamérica sobre los nuevos desafíos que afrontan las organizaciones y comunidades.

Desde Cultura Emprende se ha querido reconocer especialmente la capacidad de Juan Domingo Palermo para generar conexiones profesionales y humanas que crean oportunidades reales de colaboración y crecimiento.

Gracias a esa visión integradora y a su compromiso con la construcción de redes internacionales, Alejandra —CEO de Urban Lab Madrid y directora de Cultura Emprende— tuvo recientemente la oportunidad de participar en el press trip “Entre Olivos y Bodegas de Tierra de Campos”, una experiencia profundamente enriquecedora vinculada al emprendimiento rural, el desarrollo sostenible y el liderazgo colaborativo.

Durante ese viaje, Alejandra pudo conocer de cerca el trabajo de Patricia García Gómez, presidenta de ANCYCO, cuya labor en favor del coliving, el coworking y la revitalización del entorno rural despertó una profunda admiración tanto a nivel profesional como humano.

Desde Cultura Emprende destacan que este tipo de conexiones reflejan perfectamente la importancia de crear espacios donde el emprendimiento no solo se enfoque en el crecimiento empresarial, sino también en el impacto social, el bienestar colectivo y la generación de comunidad.

Apasionada del emprendimiento, la comunicación empresarial y la visibilidad de proyectos innovadores, Alejandra lleva más de 12 años impulsando iniciativas desde Urban Lab Madrid, un centro de negocios y coworking que acompaña a empresas, emprendedores y profesionales en sus procesos de crecimiento y posicionamiento.

Precisamente por esa vinculación constante con el ecosistema emprendedor, Cultura Emprende valora especialmente encuentros internacionales como este seminario, donde se abordarán cuestiones fundamentales relacionadas con la salud emocional, la cultura preventiva, el bienestar laboral y el liderazgo humano.

La jornada contará con la participación de representantes de entidades como Grupo AXA, CaixaBank, UNIR, Affor Health, AEPSAL y el Ayuntamiento de Toledo, entre otras organizaciones referentes en bienestar organizacional y desarrollo humano.

En este contexto, la figura de Juan Domingo Palermo destaca por su capacidad para impulsar espacios de diálogo y cooperación internacional que promueven una visión más humana, sostenible y conectada con las personas dentro del ámbito empresarial y social.

Desde Cultura Emprende se continuará apoyando iniciativas que fomenten la innovación, el intercambio de conocimiento y la construcción de comunidades profesionales comprometidas con un futuro donde el bienestar y las personas ocupen un papel central.