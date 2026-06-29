Davidovich consigue su sueño en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships

Alejandro Davidovich Fokina siempre tendrá un cariño especial por el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. El malagueño conquistó su primer título ATP tras imponerse a Ethan Quinn por 7-6(4) y 6-3 en una final vibrante disputada en el Mallorca Country Club, ante unas gradas llenas y volcadas con el español.



El triunfo, además de histórico a nivel personal, le convierte en el primer español en ganar el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships y en el tercer campeón nacional de la temporada, junto a Carlos Alcaraz y Álvaro Jodar. El encuentro se resolvió por detalles: tras un primer set muy igualado que se decidió en el tie-break, donde Davidovich mostró su mejor versión en los momentos clave, el malagueño dio el golpe definitivo en la segunda manga con un break que le permitió tomar ventaja y cerrar el partido con autoridad. Su solidez al servicio y su capacidad para gestionar la presión fueron determinantes en un duelo exigente de principio a fin.



Tras el encuentro tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos, en la que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente de Vanda Pharmaceuticals, Vasilios Polymeropoulos, hicieron entrega del trofeo al campeón. Davidovich recibió también un anillo exclusivo de manos de Edwin Weindorfer, CEO de emotion Group, una pieza única elaborada artesanalmente en plata y engastada con un zafiro azul natural de 3,011 quilates.



«Agradecido y orgulloso de poner mi miga de pan en este torneo»



Tras conquistar el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, Alejandro Davidovich Fokina subrayó la importancia del título como impulso para su carrera. El malagueño reconoció que “ha sido una semana muy positiva”, en la que ha logrado “romper una barrera de finales”, algo que le aporta “mucha confianza para seguir trabajando con mi equipo, seguir creyendo y pensar también en alto”.

Además, se mostró especialmente emocionado por el simbolismo del triunfo: “Estoy muy agradecido y orgulloso de poner mi miga de pan en este torneo”, afirmó al convertirse en el primer español en levantar el trofeo en Mallorca en los últimos 25 años. El campeón apenas tendrá tiempo para celebraciones antes de afrontar Wimbledon. “Lo disfrutaremos en el avión de camino a Wimbledon. Echaremos unas cartas y esa será la celebración porque viajamos esta noche”, explicó tras cerrar una semana inolvidable.



Campeones de dobles



En la modalidad de dobles, el título fue para la pareja francesa formada por Théo Arribage y Albano Olivetti, que se impuso a Andre Goransson y Evan King por 7-6(7), 3-6 y 11-9 en un emocionante Match Tie-break. La jornada puso igualmente el broche final a la competición MC Teen. La estadounidense Lyla Wood se proclamó campeona femenina tras vencer a Adriana Córdoba, mientras que Joan Suau se llevó el título masculino tras remontar ante Hugo Bassols en una final íntegramente española.