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Pablo San José Peña, nuevo sales manager para Iberia de DNB Asset Management

DNB AM refuerza su equipo en Iberia con un nuevo responsable comercial en Madrid

La gestora DNB Asset Management ha incorporado a Pablo San José Peña como nuevo sales manager para Iberia. Con base en Madrid, trabajará desde la oficina que dirige Lorenzo González Menéndez y tendrá como objetivo ampliar la cobertura de clientes y potenciar el desarrollo comercial en España y Portugal.

La gestora DNB puso en marcha su oficina madrileña en diciembre de 2024, bajo la responsabilidad de González Menéndez, dentro de su estrategia de crecimiento a largo plazo en la región. El equipo en Iberia lo integran también María Isabel Lamana, como sales manager, y Carlo Uranio, senior client service manager, reforzando así la atención local y la proximidad al cliente en la Península Ibérica.

San José Peña suma más de una década de trayectoria en el ámbito financiero. Procede de Selinca, donde desempeñaba funciones de ventas y soporte para Iberia. Previamente trabajó en distintas firmas del sector, entre ellas Mirabaud Asset Management, donde adquirió experiencia en distribución y servicio a clientes institucionales en el mercado ibérico.

Desde la dirección de Iberia destacan que este fichaje contribuye a fortalecer la implantación local de la gestora y a mejorar su capacidad de servicio a clientes en la región.

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