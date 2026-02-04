DNB AM refuerza su equipo en Iberia con un nuevo responsable comercial en Madrid

La gestora DNB Asset Management ha incorporado a Pablo San José Peña como nuevo sales manager para Iberia. Con base en Madrid, trabajará desde la oficina que dirige Lorenzo González Menéndez y tendrá como objetivo ampliar la cobertura de clientes y potenciar el desarrollo comercial en España y Portugal.

La gestora DNB puso en marcha su oficina madrileña en diciembre de 2024, bajo la responsabilidad de González Menéndez, dentro de su estrategia de crecimiento a largo plazo en la región. El equipo en Iberia lo integran también María Isabel Lamana, como sales manager, y Carlo Uranio, senior client service manager, reforzando así la atención local y la proximidad al cliente en la Península Ibérica.

San José Peña suma más de una década de trayectoria en el ámbito financiero. Procede de Selinca, donde desempeñaba funciones de ventas y soporte para Iberia. Previamente trabajó en distintas firmas del sector, entre ellas Mirabaud Asset Management, donde adquirió experiencia en distribución y servicio a clientes institucionales en el mercado ibérico.

Desde la dirección de Iberia destacan que este fichaje contribuye a fortalecer la implantación local de la gestora y a mejorar su capacidad de servicio a clientes en la región.