DPM Finanzas incorpora a Verónica Oliver como nueva asesora patrimonial

DPM Finanzas, firma especializada en asesoramiento financiero independiente, ha anunciado la incorporación de Verónica Oliver como asesora patrimonial/wealth dentro de su equipo de altos patrimonios. La profesional se une a la entidad procedente de Insignium.

Con una sólida trayectoria en el sector del asesoramiento independiente, Oliver ha trabajado con inversores en España, Suiza y Miami, centrándose en la identificación de soluciones financieras y ESG. Desde la entidad destacan que su incorporación aporta “una combinación de experiencia técnica, visión estratégica y un profundo compromiso con la ética profesional”, en línea con la estrategia de crecimiento de la firma.

Oliver se graduó en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad por la Universidad Rey Juan Carlos y cuenta con un Máster en Instituciones y Mercados Financieros por CUNEF. Además, posee acreditaciones como European Financial Advisor (CEFA) y Certified Environmental, Social and Governance Analyst (CESGA).

“Me incorporo con gran ilusión a DPM Finanzas, una firma que cuenta con un consolidado reconocimiento por su modelo de asesoramiento financiero independiente y que pone siempre el foco en los intereses del cliente”, afirmó la nueva asesora.

Por su parte, Carlos Farrás, CIO y socio fundador de DPM Finanzas, subrayó: “La incorporación de Verónica Oliver no solo suma experiencia en asesoramiento independiente global y ESG, sino una visión compartida con nuestros valores”.

Fundada en 2013, DPM Finanzas está especializada en el asesoramiento patrimonial global para grupos familiares, deportistas de élite, empresas, instituciones sin ánimo de lucro e instituciones financieras como mutualidades y aseguradoras.