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Equipo comercial de Dunas Capital

Dunas Capital refuerza su equipo comercial para impulsar su crecimiento en Iberia

La gestora Dunas Capital ha reforzado su estructura comercial con la incorporación de Álvaro Gil como Sales Manager y María Cordero como Sales Support, en un contexto marcado por el aumento de su actividad en el mercado ibérico. El movimiento coincide con el registro de sus fondos en Portugal y responde al objetivo de ampliar la capacidad de distribución tanto de productos líquidos como de estrategias en activos alternativos.

El área comercial, dirigida por Borja Fernández-Galiano, Managing Director y Head of Sales, pasa a asumir la comercialización conjunta de toda la gama de soluciones del grupo, integrando activos tradicionales y alternativos bajo un enfoque más coordinado y especializado para clientes institucionales y de banca privada. El equipo se completa con Carlos Franco, Natividad Sierra y Elena Sánchez, consolidando una estructura orientada a acompañar la expansión de la firma en Iberia.

Álvaro Gil se incorpora procedente de Banco Inversis, Mutuactivos AV y Altair Finance Asset Management, donde desarrolló funciones vinculadas al desarrollo de negocio y la relación con clientes institucionales y de banca privada. María Cordero, por su parte, llega desde BBVA, donde acumuló experiencia en gestión comercial y atención a clientes del segmento de banca privada.

Con estas incorporaciones y el avance de su plataforma de inversiones alternativas, la firma busca reforzar la distribución y visibilidad de sus soluciones especializadas. Paralelamente, la división de alternativos prepara para 2026 el lanzamiento de dos nuevos vehículos, Dunas Aviation II y un fondo centrado en infraestructuras estratégicas, en línea con su estrategia de crecimiento en este segmento.

Según Borja Fernández-Galiano, este refuerzo organizativo se enmarca dentro del plan de expansión de la compañía, orientado a consolidar su posicionamiento como plataforma independiente de referencia y a continuar ofreciendo soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de sus clientes.

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