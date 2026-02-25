Dunas Capital refuerza su equipo comercial para impulsar su crecimiento en Iberia

La gestora Dunas Capital ha reforzado su estructura comercial con la incorporación de Álvaro Gil como Sales Manager y María Cordero como Sales Support, en un contexto marcado por el aumento de su actividad en el mercado ibérico. El movimiento coincide con el registro de sus fondos en Portugal y responde al objetivo de ampliar la capacidad de distribución tanto de productos líquidos como de estrategias en activos alternativos.

El área comercial, dirigida por Borja Fernández-Galiano, Managing Director y Head of Sales, pasa a asumir la comercialización conjunta de toda la gama de soluciones del grupo, integrando activos tradicionales y alternativos bajo un enfoque más coordinado y especializado para clientes institucionales y de banca privada. El equipo se completa con Carlos Franco, Natividad Sierra y Elena Sánchez, consolidando una estructura orientada a acompañar la expansión de la firma en Iberia.

Álvaro Gil se incorpora procedente de Banco Inversis, Mutuactivos AV y Altair Finance Asset Management, donde desarrolló funciones vinculadas al desarrollo de negocio y la relación con clientes institucionales y de banca privada. María Cordero, por su parte, llega desde BBVA, donde acumuló experiencia en gestión comercial y atención a clientes del segmento de banca privada.

Con estas incorporaciones y el avance de su plataforma de inversiones alternativas, la firma busca reforzar la distribución y visibilidad de sus soluciones especializadas. Paralelamente, la división de alternativos prepara para 2026 el lanzamiento de dos nuevos vehículos, Dunas Aviation II y un fondo centrado en infraestructuras estratégicas, en línea con su estrategia de crecimiento en este segmento.

Según Borja Fernández-Galiano, este refuerzo organizativo se enmarca dentro del plan de expansión de la compañía, orientado a consolidar su posicionamiento como plataforma independiente de referencia y a continuar ofreciendo soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de sus clientes.