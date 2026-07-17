Ecuador desembarca en España de la mano de La Mar de Músicas, uno de los grandes festivales culturales europeos

Durante el mes de julio, la ciudad española de Cartagena volverá a convertirse en un punto de encuentro para la cultura internacional con la celebración de la 31ª edición de La Mar de Músicas, el festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena que, desde hace casi tres décadas, dedica cada edición a descubrir un país a través de la música y de todas sus manifestaciones culturales. Este 2026 el gran protagonista será Ecuador.

Durante más de un mes, el festival desarrollará una programación que permitirá al público español acercarse a la riqueza artística ecuatoriana desde múltiples perspectivas. No será únicamente un especial musical, sino un gran retrato contemporáneo del país andino a través de sus creadores, su cine, su literatura, sus artes visuales, su gastronomía y sus tradiciones.

La música será el eje principal de esta edición con diez artistas y grupos ecuatorianos que representan la enorme diversidad sonora del país. Desde la tradición hasta la creación más contemporánea, Cartagena recibirá a Margarita Laso, Swing Original Monks, Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas y Jatun Mama, mostrando la convivencia entre las raíces indígenas, afroecuatorianas y mestizas con el rock, el pop, el folk o las nuevas músicas urbanas.

Estos conciertos compartirán programación con algunas de las grandes figuras internacionales de esta edición, entre ellas Lila Downs, Rubén Blades, Sílvia Pérez Cruz, Maria Arnal, Rodrigo Cuevas, Judeline, Carminho, Silvana Estrada, Gilsons, Oumou Sangaré, Sona Jobarteh, Alice Phoebe Lou o Monsieur Periné, consolidando una programación que reunirá a artistas de dieciséis países diferentes.

La Mar de Arte reunirá tres exposiciones dedicadas a acercar al público la creación ecuatoriana

La Mar de Cine ofrecerá uno de los mayores ciclos de cine ecuatoriano programados este año fuera del país. Ocho largometrajes recorrerán distintas generaciones de cineastas, desde títulos ya imprescindibles como Ratas, ratones, rateros hasta producciones recientes como Chuzalongo, Feriado, Los Wanabis, Hiedra, Los Ahogados o Viejos Malditos, acercando al público español la evolución de una cinematografía cada vez más reconocida internacionalmente.

La Mar de Arte reunirá tres exposiciones dedicadas a acercar al público la creación ecuatoriana. Una estará dedicada al maestro Oswaldo Guayasamín. Los de aquí reflexionará sobre la identidad, la migración y el arraigo de la comunidad ecuatoriana en España con obras de Roberto Rivadeneira, Dia Muñoz, Nebraska Flores, el colectivo Zooa, CMAL, Fundación Proarte, Azul Macas, Pamela Suasti y Alexandra Cuesta, además de un proyecto documental del fotógrafo cartagenero Adrián Madrid. Completa la programación Distrito, de Salvi Vivancos, una muestra que recupera la memoria de la comunidad ecuatoriana asentada en la Región de Murcia.

La literatura volverá a ser otro de los grandes pilares del festival. La Mar de Letras estará dedicada a las escritoras ecuatorianas y, especialmente, a las mujeres que protagonizaron la gran ola migratoria hacia España a finales de los años noventa. Autoras como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Gabriela Alemán, Yuliana Ortiz Ruano o Estelina Quinatoa compartirán encuentros con los lectores para abordar cuestiones como la memoria, la migración, la identidad, el feminismo o la creación literaria contemporánea.

La gran novedad de esta edición es La Mar de Platos

La gran novedad de esta edición será La Mar de Platos, una nueva sección que acercará la cultura ecuatoriana a través de su gastronomía. Del 10 al 26 de julio, dieciséis restaurantes de Cartagena participarán en La Mar de Tapas, reinterpretando la cocina del país andino con creaciones originales. La programación incluirá además Chagra: Sabores y saberes del norte andino, una exclusiva experiencia gastronómica diseñada por el chef Sebastián López para 30 comensales, y culminará con De Puerto a Puerto. Cartagena x Ecuador, un menú a cuatro manos elaborado por la chef cartagenera María Gómez (Magoga) y el chef ecuatoriano Miguel Ángel Méndez (Ayawaskha), un encuentro culinario que unirá las tradiciones gastronómicas de ambos territorios a través del mar.

Los más pequeños también podrán descubrir Ecuador gracias a La Mar Chica, que ofrecerá talleres infantiles y familiares inspirados en las Islas Galápagos, la artesanía indígena, la música popular, los ritmos tradicionales y la elaboración de dulces típicos, permitiendo que el conocimiento del país llegue también a las nuevas generaciones.

La edición de 2026 reunirá un total de 45 conciertos, de los que 21 serán gratuitos, convirtiendo durante nueve días a Cartagena en un escaparate internacional para la cultura ecuatoriana. Miles de personas podrán descubrir un país diverso, creativo y profundamente conectado con España gracias a una programación que trasciende la música para convertirse en una auténtica celebración de la cultura de Ecuador.

Con esta edición, La Mar de Músicas reafirma su vocación de tender puentes entre culturas y convierte a Ecuador en el gran protagonista cultural del verano español, proyectando la creatividad de sus artistas ante un público internacional y fortaleciendo los lazos históricos y humanos que unen a ambos países.