EDM refuerza su área de Wealth Management con la incorporación de Román Gris y Marta Matallana

La firma de servicios financieros EDM ha reforzado su división de Wealth Management con la incorporación de dos nuevos profesionales de amplia trayectoria en banca privada. Román Gris se une como Director Senior Advisor en la oficina de Barcelona, mientras que Marta Matallana se incorpora como Senior Advisor en la oficina de Madrid.

Según destacó Alejandro Alba, director de Wealth Management de EDM, estas incorporaciones reflejan la apuesta de la entidad por fortalecer su equipo y mantener su compromiso con la atención personalizada a los clientes. “Nuestro objetivo es seguir sumando profesionales con experiencia y visión estratégica en el corto plazo”, señaló.

Con una sólida carrera en banca privada, inversión y gestión patrimonial, Román Gris procede de NORZ Patrimonia, donde fue responsable de Relaciones Institucionales y asesor de clientes. Previamente, desarrolló gran parte de su trayectoria en Bankinter, donde durante 17 años ocupó el cargo de director de cuenta en banca privada. Se licenció en Administración de Empresas y cuenta con un posgrado en Marketing Internacional, además de formación acreditada por el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

Por su parte, Marta Matallana se incorpora desde Fisher Investments España, donde desde 2022 ejercía como directora regional. Con casi 20 años de experiencia en el sector financiero, ha trabajado en Banca March y Santander Private Banking como gestora y asesora de banca privada, además de haber sido managing director de Mabel Capital, compañía de inversión privada. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB, así como un Programa de Dirección en Finanzas Corporativas del IE Business School.