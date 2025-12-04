Si este año quieres acertar con el vino, hay un consejo que los sumilleres repiten: apuesta por el magnum. Un formato que sorprende por su estética... y transforma por completo la experiencia en la mesa.

El consejo que ningún sumiller te había contado: la botella que mejora cualquier cena navideña

En Navidad, las mesas se llenan, los reencuentros se multiplican y las sobremesas se alargan casi tanto como los brindis. Y aunque es un formato del que se habla poco fuera del entorno profesional, los expertos consideran el magnum (botella de 1,5 L) especialmente adecuado para estas celebraciones. No solo resulta más vistoso en la mesa, sino que mejora la experiencia del vino y del propio servicio.

Así lo confirma Jano Pérez Rosa, sumiller jefe del Grupo Fandango —formado por los restaurantes Fandango Formentera (Es Pujols), Fandango Baqueira (Salardú) y Wine Fandango (Logroño)—. Para él, el magnum es “el formato perfecto a partir de cuatro personas; en una cena normal se beberían fácilmente un par de botellas estándar, y el magnum ofrece una evolución más elegante y una experiencia más estable durante toda la noche”.

Pérez Rosa explica que la diferencia no es solo cuestión de tamaño o de presencia en la mesa. En una botella

grande, el vino se desarrolla de forma más suave y equilibrada, lo que hace que incluso los vinos más potentes resulten más agradables de beber. Al haber más cantidad de vino y el mismo tapón que en una botella normal, el contenido evoluciona más despacio y se conserva mejor. Según el sumiller, esto hace que los magnum “mantengan el vino más fino y estable, y además permiten guardarlo durante más tiempo en perfectas condiciones”.

Para garantizar un servicio óptimo, recomienda enfriar los blancos con suficiente antelación —idealmente 24 horas antes— y llevar los tintos a la nevera durante aproximadamente cinco horas, un gesto que mantiene la frescura incluso en cenas largas.

También recuerda un consejo importante, que al igual que cualquier otra botella de vino, deben conservarse en horizontal si se quieren guardar para otra ocasión.

Los magnum recomendados para esta Navidad

Si este año quieres acertar con el vino, hay un consejo que los sumilleres repiten: apuesta por el magnum. Un formato que sorprende por su estética… y transforma por completo la experiencia en la mesa.

El Pacto del Alto Najerilla Magnum (Viñedos El Pacto, Rioja)

Un blanco riojano procedente de viñedos viejos de Viura en una de las zonas más frías de la centenaria denominación, el Alto Najerilla. Su acidez firme, su profundidad aromática y su equilibrio gracias a su paso por barricas, lo convierten en un acompañante ideal para platos marineros y elaboraciones cremosas. Pérez Rosa lo ha servido en Fandango con recetas como medallón de rape con vieiras y carabineros o unos boletus edulis con creama de yema curada y panceta.

Entre las referencias que mejor expresan su potencial en gran formato, el sumiller del Grupo

Fandango destaca dos vinos que considera especialmente versátiles en estas fechas:

PVP: 41,65€ a la venta en devinosconvintae.com

Matsu El Viejo Magnum (Bodega Matsu, D.O. Toro)

Como propuesta de tinto en gran formato, Jano recomienda El Viejo, el vino más emblemático de Bodega Matsu, elaborado en la DO Toro a partir de viñedos muy viejos plantados en suelos arenosos. Es un tinto profundo, maduro y envolvente, un compañero perfecto para los grandes platos de las fiestas. El sumiller lo ha maridado con elaboraciones como el Solomillo Wellington con caviar Nacarii, uno de los platos más celebrados por su complejidad; el canelón de jarrete de ternera lechal con setas, crema de foie y jugo de carne trufado. En magnum, El Viejo mantiene su carácter potente pero afinado.

PVP: 94,30€ a la venta en devinosconvintae.com

Ambos vinos proceden de bodegas de la Compañía de vinos Vintae, que trabajan zonas altas y con viñedos de identidad local, y encuentran en el magnum una expresión afinada, estable y gastronómica: perfecta para largas sobremesas y para ritmos de servicio festivos. Para el sumiller, el mensaje es claro: “El magnum mantiene mejor el vino, estabiliza el servicio y aporta una presencia que convierte cualquier cena en una ocasión especial”.

Estas Navidades, quizá la diferencia no la marque solo un vino distinto, sino también una botella más grande.