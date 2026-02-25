La Moza, el nuevo vino blanco que completa la familia Matsu

La Moza es la nueva incorporación a la colección Matsu: un vino blanco elaborado principalmente con uva Verdejo, procedente de viñedos situados en la zona de Toro, que recupera la tradición histórica de los blancos de esta parte de Castilla y León.

Matsu cumple veinte años en Toro explorando el potencial de sus blancos

Juventud, frescura y un carácter muy aromático definen a Matsu La Moza 2025, el nuevo vino con el que Bodega Matsu amplía la familia. Elaborado principalmente con uva Verdejo, procede de viñedos situados en la zona de Toro y muestra una expresión frutal y directa de los blancos de esta parte de Castilla y León, vinculada a la tradición vitícola del territorio.

Con este lanzamiento, Matsu —el proyecto de la Compañía de vinos Vintae en la zona— cumple dos décadas de trayectoria en la denominación zamorana, poniendo el foco en sus blancos.

La tradición de los blancos en Toro y Castilla y León

Durante buena parte del siglo pasado, las variedades blancas llegaron a ocupar en torno a un tercio de la superficie del viñedo en la zona de Toro. Sin embargo, la evolución del mercado y la demanda de vinos tintos provocaron que muchas de estas plantaciones fueran desapareciendo progresivamente, relegando a un segundo plano a los vinos blancos.

La Malvasía Castellana fue históricamente la principal variedad blanca de la zona, una herencia que Matsu ya puso en valor con La Jefa. Ahora La Moza continúa profundizando en ese legado, esta vez a través de la Verdejo, una variedad también tradicional del territorio.

“Hace apenas cuarenta años, las variedades blancas tenían un peso muy importante en esta zona. La Verdejo siempre ha sido una uva autóctona de este rincón de la meseta, la segunda en importancia”, explica Richi Arambarri, director general y fundador de Bodega Matsu.

“Con La Moza queríamos mostrar esa otra cara de los blancos de la zona, desde un estilo más juvenil, fresco y popular, pero con identidad”.

Dos añadas, una forma de construir el vino

Uno de los rasgos más singulares de La Moza es su elaboración a partir de dos añadas diferentes, una decisión con la que Raúl Acha, viticultor y director técnico de Matsu, busca sumar complejidad.

La Moza se compone de un 85% de Verdejo de viñedos jóvenes de la añada 2025, que fermenta en depósitos de hormigón y permanece tres meses sobre sus lías, reforzando su frescura y perfil aromático.

El 15% restante corresponde a viñedos viejos de Malvasía Castellana y otras variedades blancas minoritarias de la añada 2024, que tienen una crianza de 14 meses en grandes barricas de roble francés de 600 litros, aportando estructura y profundidad.

Matsu, el valor de esperar

Dentro de la simbología de Matsu, La Moza representa la juventud y los primeros pasos en el viñedo, la energía de quienes comienzan a trabajar la tierra y a construir su relación con ella. Una figura que completa el relato humano del proyecto, en el que cada vino refleja una etapa vital ligada al mundo rural y a la viticultura tradicional.

En esta primera añada se han elaborado 170.000 botellas con un PVP recomendado de 9,95 €.

Coincidiendo con el lanzamiento de La Moza, toda la colección presenta una ligera actualización de su imagen, con una estética más limpia y contemporánea y mayor protagonismo del nombre de cada vino.

El nombre Matsu significa “esperar”, una idea que define la filosofía del proyecto desde sus inicios. Esperar a que el viñedo marque su propio ritmo, respetar los ciclos naturales y dar valor al trabajo de los viticultores que han mantenido viva esta tradición durante generaciones.

La familia Matsu está formada por los tintos El Pícaro, El Recio y El Viejo, y por sus vinos blancos La Jefa y La Moza.

Vintae, Revolutionary Wineries

Vintae nació en 1999 de la mano de José Miguel Arambarri, empresario riojano y enamorado del mundo del vino. Con origen en Rioja, a lo largo de los últimos quince años, ya de la mano de la segunda generación, encarnada por Richi Arambarri Pérez, esta compañía familiar ha explorado la España vinícola, siempre buscando viñedos y paisajes que diesen a conocer la diversidad y riqueza de nuestro país.

Vintae se ha asentado en distintas zonas con proyectos como Matsu en Toro, Bardos en Ribera del Duero, Le Naturel en Navarra, Terramoll en Formentera o Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto y los espumosos Pandemonium en su casa, La Rioja