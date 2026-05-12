El Grupo ACS incrementa su beneficio neto un 21,5%, hasta los 232 millones de euros

El Grupo ACS obtuvo en el primer trimestre 2026 un beneficio neto atribuible de 232 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al mismo periodo del año anterior, un 30,0% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio. El beneficio por acción (BPA) creció un 19,3%, hasta los 0,89 €.

El beneficio neto ordinario del Grupo, que excluyen los resultados extraordinarios en ambos ejercicios, aumentó un 25% hasta superar los 239 millones de euros, en línea con el límite superior del objetivo de crecimiento establecido para 2026 y apoyado en la buena evolución de Turner.

La contribución de cada segmento de actividad al beneficio se muestra en la siguiente tabla:

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del Grupo alcanzó los 772 millones de euros, un 10% superior que en 2025 (16% ajustado por tipo de cambio). Destaca el fuerte crecimiento de Turner, con una mejora de sus márgenes operativos.

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (EBIT) se situó en 549 millones de euros, un 16,8% más que el año anterior (23,7% ajustado por tipo de cambio).

Diversificación Internacional

Las ventas del Grupo ACS en el periodo alcanzaron los 12.344 millones de euros, un 4,7% más, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

En el primer trimestre 2026, la cartera se situó en los 99.825 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior (un +13,5% ajustado por tipo de cambio). Este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que superó los 17.460 millones de euros, un 26,9% más ajustado por tipo de cambio, especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, y con especial énfasis en la construcción de centros de datos.

Resultados por áreas de actividad

1. Turner

Turner mostró un fuerte crecimiento de ventas (+25% ajustado por tipo de cambio) impulsado por el buen comportamiento en el sector de centros de datos, y respaldado por el crecimiento en farmacia, semiconductores, aviación y edificios públicos. Nuevo aumento del margen EBITDA de 72 bps hasta 3,9%, impulsado por la estrategia de crecimiento de Turner centrada en proyectos de mayor valor añadido en sectores de tecnología. El beneficio antes de impuestos aumentó un 40% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 246 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 3,8%. Además, las adjudicaciones crecieron un 32,9%, disparando la cartera de proyectos hasta los 42.333 millones de euros.

2. CIMIC

Las ventas de CIMIC alcanzaron los 2.445 millones de euros, apoyados en el buen comportamiento de sectores estratégicos de crecimiento, en particular los centros de datos. El beneficio ordinario antes de impuestos de CIMIC aumentó un 4,8% respecto a marzo de 2025, alcanzando los 116 millones de euros.

La cartera de proyectos superó los 23.000 millones de euros, un 7,9% más que el año anterior, impulsada por las adjudicaciones de 2.980, gracias al crecimiento en todos los segmentos, especialmente en centros de datos, defensa y movilidad sostenible.

3. Ingeniería y construcción

Las ventas del área del Ingeniería y Construcción del Grupo ACS aumentaron un 2,9%, impulsadas por la actividad en los segmentos de alto crecimiento. El EBITDA creció un 16,1% alcanzando los 173 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos aumentó un 18,2%, hasta los 81 millones de euros. Por su parte, la cartera se incrementó un 5,3% ajustada por tipo de cambio, gracias a un elevado volumen de adjudicaciones de 3.535 millones de euros. En este sentido, los sectores que más crecieron fueron movilidad sostenible y transporte, además de infraestructuras y defensa, donde el Grupo se encuentra en una sólida posición tanto en Estados Unidos como en España y Alemania.

4. Infraestructuras

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, contribuyó con 37 millones de euros al beneficio ordinario del Grupo. Abertis mostró un sólido rendimiento operativo, con un crecimiento del tráfico del 1,4% apoyado en el buen comportamiento en España, Estados Unidos y Chile. Las ventas y el EBITDA de Abertis en términos comparables crecieron un 6% y un 9% respectivamente, respaldadas por la diversificación geográfica de la cartera y el crecimiento de las tarifas vinculadas a la inflación. Iridium obtuvo un beneficio antes de impuestos de 9 millones de euros, y ACS Digital & Energy, el área que engloba el desarrollo de la plataforma de centros de datos, ganó 4 millones de euros.

Esta buena evolución se debe al fuerte flujo de caja operativo neto de 2.349 millones de euros, lo que ha permitido mantener una atractiva remuneración al accionista (441 millones de euros en efectivo) y realizar inversiones estratégicas por un valor de 1.283 millones de euros en los últimos doce meses.

Entre ellas destacan:

Las inversiones en centros de datos, por más de 500 millones.

La ampliación de capital en Abertis por 200 millones de euros para apoyar su plan de inversiones.

Las inversiones en infraestructuras greenfield de más 370 millones de euros.

Otras inversiones financieras netas y adquisiciones.

Por su parte, las desinversiones en el mismo periodo alcanzaron los 956 millones de euros, destacando principalmente la operación de la plataforma de Centros de Datos con GIP-BlackRock, y la venta del 50% del negocio de transporte de UGL en Australia.